București-Ilfov a depășit Paris și Stockholm la bogație. Pe ce loc suntem la PIB-ul pe cap de locuitor 

Datele sunt exprimate în standarde de putere de cumpărare (PPS), care ajustează diferențele de cost al vieții între țări. Regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, reprezentând 188% din media Uniunii Europene, notează VP.

Clasamentul este dominat de Irlanda și Luxemburg. Pe primul loc se află regiunea Eastern and Midland din Irlanda, cu 107.200 de euro pe cap de locuitor, adică 268% din media UE. Pe locul doi este Luxemburg, cu 97.700 de euro (245% din media UE), iar pe locul trei este regiunea Southern din Irlanda, cu 86.500 de euro (217% din media UE).

Germania, Olanda și Belgia, prezențe constante în top

Pe locul patru se află Hamburg, în Germania, cu 78.300 de euro (196% din media UE). Locul cinci este ocupat de Praga, capitala Cehiei, cu 76.600 de euro (192% din media UE). Brussels, capitala Belgiei, este pe locul șase, cu 76.000 de euro (190% din media UE).

După București-Ilfov, care ocupă locul 7 top, pe locul opt se află regiunea capitalei daneze Copenhaga, cu 70.100 de euro (175% din media UE). Pe locul nouă este Olanda de Nord, în Olanda, cu 69.900 de euro (175% din media UE). Top zece este închis de regiunea Bavaria Superioară, din Germania, cu 67.700 de euro (170% din media UE).

Budapesta și Varșovia, în spatele Bucureștiului

Budapesta, capitala Ungariei, se clasează pe locul 11, cu 67.200 de euro (168% din media UE). Utrecht, în Olanda, este pe locul 12, cu 64.900 de euro (162% din media UE). Pe locul 13 este regiunea italiană Bolzano – Tirolul de Sud, cu 64.200 de euro (161% din media UE).

Regiunea Ile-de-France, care include Parisul, este abia pe locul 14, cu 64.000 de euro (160% din media UE). Varșovia, capitala Poloniei, se află pe locul 15, cu 62.800 de euro (157% din media UE).

Cum explică specialiștii diferențele uriașe

Clasamentul arată că regiunile cele mai bogate sunt, în general, capitalele sau marile centre economice. Acestea concentrează instituții guvernamentale, servicii financiare și sedii centrale ale companiilor, ceea ce atrage talent și investiții.

În cazul Irlandei și Luxemburgului, specialiștii atrag atenția asupra unui efect de denaturare a PIB-ului. Prezența marilor companii multinaționale face ca PIB-ul pe cap de locuitor să fie mult mai mare decât ceea ce ar indica doar consumul intern sau veniturile gospodăriilor.

În Europa de Est, capitale precum București, Budapesta, Bratislava sau Varșovia reușesc să rivalizeze cu regiuni din economii vestice mult mai mari, deși țările lor au un PIB pe cap de locuitor general mai scăzut. Diferența arată că puterea economică este concentrată în centrele urbane, nu distribuită uniform pe teritoriul național.