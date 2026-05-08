Crimă în plină zi: Bărbat înjunghiat și bătut până la moarte pe o stradă din București

Agresiunea s-a produs în jurul orei 15:50, în fața unui imobil de locuințe, în prezența mai multor martori. Potrivit procurorilor, cei trei agresori erau beți.

Doi dintre indivizi, în vârstă de 47 și 53 de ani, au lovit victima repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și corpului. Al treilea, de 34 de ani, i-a aplicat o lovitură de cuțit în brațul drept, secționând complet artera brahială dreaptă.

La sosirea poliției, victima era conștientă și prezenta o plagă deschisă cu sângerare abundentă. A fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a decedat în cursul aceleiași zile.

Cauza morții

Potrivit concluziilor preliminare ale Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, moartea a fost violentă și s-a produs prin șoc hemoragic consecutiv plăgii înjunghiate.

Antecedente penale

Individul de 47 de ani a fost cercetat pentru omor calificat, întrucât mai fusese condamnat anterior pentru tentativă de omor calificat. Ceilalți doi sunt cercetați pentru omor. Toți trei sunt inculpați și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri al DGPMB.