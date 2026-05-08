Prima pagină » Social » Crimă în plină zi: Bărbat înjunghiat și bătut până la moarte pe o stradă din București

Crimă în plină zi: Bărbat înjunghiat și bătut până la moarte pe o stradă din București

Un bărbat de 40 de ani a fost ucis pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei, înjunghiat și bătut de trei bărbați, în după-amiaza zilei de 6 mai 2026. Victima a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni.
Daniel Dăianu, Consiliul Fiscal: „Ministrul de Finanțe este cerberul finanțelor publice. Dacă nu este ascultat, trebuie să-și dea demisia”
Daniel Dăianu, Consiliul Fiscal: „Ministrul de Finanțe este cerberul finanțelor publice. Dacă nu este ascultat, trebuie să-și dea demisia”
Daniel Dăianu: Viitorul premier trebuie să aibă inteligență și înțelepciune
Daniel Dăianu: Viitorul premier trebuie să aibă inteligență și înțelepciune
Daniel Dăianu, despre austeritate: Cetățenii suferă, e adevărat, trebuie să avem un orizont de ieșire din această situație
Daniel Dăianu, despre austeritate: Cetățenii suferă, e adevărat, trebuie să avem un orizont de ieșire din această situație
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: Va trebui să învățăm să ne descurcăm fără PNRR
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: Va trebui să învățăm să ne descurcăm fără PNRR
Ce a greșit statul în gestionarea bugetelor în ultimii ani? Președintele Consiliului Fiscal explică
Ce a greșit statul în gestionarea bugetelor în ultimii ani? Președintele Consiliului Fiscal explică
Andreea Tobias
08 mai 2026, 16:12, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Agresiunea s-a produs în jurul orei 15:50, în fața unui imobil de locuințe, în prezența mai multor martori. Potrivit procurorilor, cei trei agresori erau beți.

Doi dintre indivizi, în vârstă de 47 și 53 de ani, au lovit victima repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și corpului. Al treilea, de 34 de ani, i-a aplicat o lovitură de cuțit în brațul drept, secționând complet artera brahială dreaptă.

La sosirea poliției, victima era conștientă și prezenta o plagă deschisă cu sângerare abundentă. A fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a decedat în cursul aceleiași zile.

Cauza morții

Potrivit concluziilor preliminare ale Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, moartea a fost violentă și s-a produs prin șoc hemoragic consecutiv plăgii înjunghiate.

Antecedente penale

Individul de 47 de ani a fost cercetat pentru omor calificat, întrucât mai fusese condamnat anterior pentru tentativă de omor calificat. Ceilalți doi sunt cercetați pentru omor. Toți trei sunt inculpați și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri al DGPMB.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
Libertatea
Hantavirusul, virusul transmis de rozătoare! Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și când trebuie să ajungi urgent la spital
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor