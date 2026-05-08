Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: Va trebui să învățăm să ne descurcăm fără PNRR

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a avertizat că România va trebui să își ajusteze modul în care gestionează resursele publice odată cu încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență, într-o intervenție la emisiunea „OFF The Record”, difuzată de Mediafax.
Petre Apostol
08 mai 2026, 14:29, Știrile zilei
„Vom beneficia în continuare de bani europeni, fonduri structurale și de coeziune, dar se termină PNRR-ul. Deci va trebui să învățăm să ne descurcăm mult mai bine cu ce avem”, a declarat Daniel Dăianu.

Acesta a subliniat că dispariția fondurilor din PNRR va reprezenta un impact important asupra economiei, chiar dacă efectele nu vor fi bruște.

„Va fi mult mai rău să nu mai avem fonduri structurale și de coeziune. Dar, șocul va fi atenuat”, a explicat el.

Dăianu a atras atenția că dezbaterile de la nivelul Uniunii Europene privind viitorul bugetului pot schimba prioritățile.

„Sunt țări care pledează pentru mai mulți bani dedicați competitivității și apărării. România și alte state nu vor să renunțe la banii pentru agricultură și pentru coeziune, și pe bună dreptate. Noi suntem încă departe de statele vestice. Și acești bani, resursele europene, ajută și balanța de plăți, ne ajută și cu investițiile. Deci ar fi foarte rău pentru noi să nu mai primim așa cum am primit în trecut, și trebuie să folosim mai bine banii”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

El a mai adăugat că eficiența utilizării fondurilor europene rămâne o problemă majoră.

„Sunt multe relatări corecte cu bani folosiți aiurea. Adică nu faci într-o comună în care n-ai echipă de fotbal, n-ai nimic, un teren de sport care costă bani. Nu merge”, a spus el.

În opinia sa, responsabilitatea trebuie să fie asumată inclusiv la nivel politic național, printr-o mai bună coordonare între liderii partidelor și administrațiile locale.

„Și aici ar trebui să existe forța, chiar și cei care conduc partidele politice, trebuie să aibă forța de a spune primarilor: țara trece prin momente grele, ieșiți din afara comunei sau județului și gândiți din perspectiva țării. Deci, liderii partidelor trebuie să capete această voce, nu unică, dar să vorbească așa cu cei de jos. Că și cei de jos contează foarte mult”, a conchis Dăianu.

