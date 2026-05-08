Daniel Dăianu: „Să ne propunem să ajungem în zona euro, dar să ajungem cu deficitul bugetar în jur de 3%”

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că dacă România vrea să ajungă în zona euro, trebuie prima dată să ajungă cu deficitul bugetar la 3%.
Ioana Târziu
08 mai 2026, 13:48, Politic
Invitat, vineri, la emisiunea „OFF The Record”, difuzată de Mediafax, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că, pentru aderarea României la zona euro, trebuie mai întâi să aibă spațiu fiscal.

Pentru ca acest obiectiv să fie atins, aderarea la zona euro, e necesar să ajungem „cu deficitul bugetar în jur de 3%”, a declarat Dăianu.

Întrebat dacă este de acord ca România să ajungă în zona euro, el a afirmat „Sigur! Să intrăm! Dar trebuie să rezolvăm problemele acestea”.

Pentru rezolvarea problemelor cu deficitul, președintele Consiliului Fiscal a propus „să le rezolvăm prin consecvență și să continuăm procesul de corecție”.

