Daniel Dăianu: Viitorul premier trebuie să aibă inteligență și înțelepciune

Invitat, vineri, la emisiunea „OFF The Record”, difuzată de Mediafax, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a menționat ce calități trebuie să aibă viitorul premier al României.

„În opinia mea, trebuie să aibă inteligență și înțelepciune”, a precizat Dăianu.

Motivarea sa pentru aceste calități este că un om inteligent știe să asculte. „Poți să fii inginer, matematician, medic, dar trebuie să știi să asculți”, a adăugat președintele Consiliului Fiscal.

De asemenea, el a precizat că, în condițiile de acum, ar fi bine ca viitorul premier să aibă și pricepere economică.