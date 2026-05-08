Prima pagină » Politic » Transport » Prețul biletelor de avion nu poate fi majorat după cumpărare din cauza scumpirii combustibilului

Prețul biletelor de avion nu poate fi majorat după cumpărare din cauza scumpirii combustibilului

Companiile aeriene nu au dreptul să adauge taxe suplimentare pentru combustibil după cumpărarea biletului de avion, a avertizat Comisia Europeană, în contextul scumpirii puternice a kerosenului provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.
Prețul biletelor de avion nu poate fi majorat după cumpărare din cauza scumpirii combustibilului
sursa foto: Pexels
Maria Miron
08 mai 2026, 15:15, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Executivul european a precizat, într-un document publicat vineri, privind criza energetică din sectorul aviatic că perceperea retroactivă a unor taxe suplimentare, precum suprataxele pentru combustibil, „nu este permisă”.

Prețul final, afișat de la început

„Companiile aeriene nu pot introduce în condițiile generale clauze care să le permită majorarea prețului biletului peste cel anunțat la momentul cumpărării, pe motiv că prețul combustibilului s-a dovedit mai mare decât era prevăzut”, a transmis Comisia Europeană.

Bruxelles-ul subliniază că regulile europene obligă operatorii aerieni să afișeze de la început prețul final al biletului, astfel încât pasagerii să nu fie confruntați ulterior cu costuri neașteptate.

Taxe suplimentare după rezervare

Executivul European a reacționat astfel după ce compania aeriană low-cost spaniolă Volotea a introdus un sistem prin care putea modifica prețul unui bilet deja cumpărat în funcție de evoluția costului combustibilului. Mecanismul, lansat în martie sub denumirea „Fair Travel Promise”, permitea companiei să adauge cu până la șapte zile înainte de zbor o taxă suplimentară de până la 14 euro pe pasager și pe segment de zbor, dacă prețul kerosenului creștea peste anumite praguri. Dacă prețurile scădeau, compania promitea rambursări parțiale.

Directorul companiei Volotea pentru Franța, Gilles Gosselin, a declarat că măsura este „transparentă”, „temporară” și funcționează „în ambele sensuri”, atât la creșterea, cât și la scăderea prețurilor.

Verificată de autorități

Legalitatea sistemului introdus de Volotea este verificată în prezent de autoritățile franceze și europene, după mai multe sesizări venite din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Excepție pentru pachetele turistice prin agenții

Comisia Europeană precizează că există totuși o excepție pentru pachetele turistice vândute prin agenții de turism, unde contractele pot include clauze de ajustare a prețului în funcție de costul combustibilului.

În aceste cazuri, majorările de până la 8% nu necesită acordul clientului, iar peste acest prag călătorul poate renunța gratuit la contract.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Amețeala și vărsăturile atunci când apar împreună: cauze, afecțiuni posibile și semnale de alarmă
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor