Proteste împotriva prețurilor la combustibil în Irlanda. Poliția le consideră ilegale

O mișcare de protest a fost lansată în Irlanda, acum trei zile pentru a protesta față de creșterea prețurilor la combustibili.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
11 apr. 2026, 21:59, Știri externe

Protestele ilegale împotriva  prețurilor la combustibili  „pun statul în pericol”, a declarat sâmbătă șeful poliției irlandeze, Justin Kelly, în timp ce unități de forțe de ordine au fost desfășurate pentru a dispersa protestatarii care blocau o rafinărie de petrol, relatează Le Figaro.

Blocada „infrastructurii naționale critice, cum ar fi depozitele de combustibil și rafinăriile”, a „dus la penurii de combustibil care afectează direct serviciile de urgență, inclusiv spitalele, serviciile de ambulanță și departamentele de pompieri”, a declarat Kelly reporterilor. El a descris blocadele drept „activitate ilegală” desfășurată de unii care sunt hotărâți să „țină țara ostatică” .

