Anchete în Irlanda după moartea a două persoane imobilizate de forțele de ordine, inclusiv un român

Cel mai recent caz este cel al lui Yves Sakila, un bărbat de origine congoleză care a murit după ce a fost imobilizat de agenți de securitate în centrul Dublinului. Acesta a fost imobilizat în urma unui presupus furt dintr-un magazin, potrivit publicației irlandeze Quartz. Imagini distribuite pe rețelele sociale îl arată ținut la pământ de mai multe persoane. Una dintre ele pare să îi apese zona gâtului sau a capului. Premierul irlandez Micheal Martin a cerut o anchetă completă asupra incidentului.

Cazul readuce în atenție moartea românului Dan Andrei Alexuc, în vârstă de 41 de ani. Acesta a decedat după ce a fost imobilizat în fața unui pub din zona Temple Bar din Dublin, în decembrie 2025.

Potrivit audierilor din cadrul anchetei medico-legale, Alexuc a suferit o „compresie fatală la nivelul gâtului” în timp ce era ținut cu fața în jos pe asfalt. Bărbatul devenise agitat în urma unui incident petrecut în fața localului. La intervenție au participat atât agenți de securitate, cât și polițiști irlandezi.

Raportul medico-legal a indicat drept cauză principală a morții compresia gâtului. La aceasta s-au adăugat intoxicația cu alcool și probleme cardiace preexistente. Ancheta nu a stabilit încă cine a provocat exact leziunile fatale, relatează The Journal.

Ambele cazuri au generat reacții publice puternice în Irlanda. S-a relansat dezbaterea privind folosirea forței în timpul imobilizărilor efectuate de agenți de securitate și polițiști.

În ultimii ani, organizațiile pentru drepturile omului și mai mulți politicieni din Irlanda au cerut reguli mai stricte privind tehnicile de imobilizare și o monitorizare mai atentă a intervențiilor în spațiile publice. Cazurile în care persoane mor după ce sunt ținute la pământ sau imobilizate la nivelul gâtului au provocat proteste și controverse și în alte state europene, pe fondul temerilor legate de utilizarea excesivă a forței.