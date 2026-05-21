Prima pagină » Știri externe » Anchete în Irlanda după moartea a două persoane imobilizate de forțele de ordine, inclusiv un român

Anchete în Irlanda după moartea a două persoane imobilizate de forțele de ordine, inclusiv un român

Două cazuri recente de persoane decedate în Irlanda după ce au fost au declanșat controverse și apeluri pentru investigații complete privind intervențiile forțelor de ordine și ale agenților de securitate.
Anchete în Irlanda după moartea a două persoane imobilizate de forțele de ordine, inclusiv un român
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto/Anadolu Agency
Oana Antipa
21 mai 2026, 19:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cel mai recent caz este cel al lui Yves Sakila, un bărbat de origine congoleză care a murit după ce a fost imobilizat de agenți de securitate în centrul Dublinului. Acesta a fost imobilizat în urma unui presupus furt dintr-un magazin, potrivit publicației irlandeze Quartz. Imagini distribuite pe rețelele sociale îl arată ținut la pământ de mai multe persoane. Una dintre ele pare să îi apese zona gâtului sau a capului. Premierul irlandez Micheal Martin a cerut o anchetă completă asupra incidentului.

Cazul readuce în atenție moartea românului Dan Andrei Alexuc, în vârstă de 41 de ani. Acesta a decedat după ce a fost imobilizat în fața unui pub din zona Temple Bar din Dublin, în decembrie 2025.

Potrivit audierilor din cadrul anchetei medico-legale, Alexuc a suferit o „compresie fatală la nivelul gâtului” în timp ce era ținut cu fața în jos pe asfalt. Bărbatul devenise agitat în urma unui incident petrecut în fața localului. La intervenție au participat atât agenți de securitate, cât și polițiști irlandezi.

Raportul medico-legal a indicat drept cauză principală a morții compresia gâtului. La aceasta s-au adăugat intoxicația cu alcool și probleme cardiace preexistente. Ancheta nu a stabilit încă cine a provocat exact leziunile fatale, relatează The Journal.

Ambele cazuri au generat reacții publice puternice în Irlanda. S-a relansat dezbaterea privind folosirea forței în timpul imobilizărilor efectuate de agenți de securitate și polițiști.

În ultimii ani, organizațiile pentru drepturile omului și mai mulți politicieni din Irlanda au cerut reguli mai stricte privind tehnicile de imobilizare și o monitorizare mai atentă a intervențiilor în spațiile publice. Cazurile în care persoane mor după ce sunt ținute la pământ sau imobilizate la nivelul gâtului au provocat proteste și controverse și în alte state europene, pe fondul temerilor legate de utilizarea excesivă a forței.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Schimbare istorică în spitalele din România: Dispare finanțarea pe paturi! 98% dintre unități primesc bani în plus
Libertatea
Data la care intră pensiile pe card în iunie 2026. Se anunță posibile întârzieri în prima lună de vară
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia