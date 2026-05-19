Ministerul Sănătății din Congo raportează 131 de decese și 513 cazuri suspecte de Ebola

Samuel Roger Kamba, ministrul sănătății publice din Congo, a declarat: „În zonele afectate au fost înregistrate 513 cazuri suspecte și 131 de decese”, relatează AP.

„Acestea sunt decese suspecte, iar anchetele sunt în curs de desfășurare pentru a determina care dintre ele sunt de fapt legate de boală.”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat duminică epidemia de Ebola o urgență de sănătate publică de importanță internațională.

Autoritățile sanitare spun că focarul actual, confirmat pentru prima dată vineri, este cauzat de virusul Bundibugyo, o variantă rară a bolii Ebola care nu are terapii sau vaccinuri aprobate. Deși peste 20 de focare de Ebola au avut loc în Congo și Uganda, aceasta este doar a treia oară când virusul Bundibugyo a fost detectat.

Cazurile au fost confirmate acum în Bunia, capitala rebelilor din Kivu de Nord, Goma, Mongbwalu, Butembo și Nyakunde.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți la Geneva că este „profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, iar agenția ONU pentru sănătate va convoca marți comitetul de urgență pentru a emite recomandări.