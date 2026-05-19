Ministerul Sănătății din Congo raportează 131 de decese și 513 cazuri suspecte de Ebola

Cel puțin 131 de decese și peste 500 de cazuri suspecte au fost raportate în focarul de Ebola din estul Congo, a anunțat marți Ministerul Sănătății din Congo, pe măsură ce au apărut detalii despre răspunsul întârziat al guvernului.
Laurentiu Marinov
19 mai 2026, 13:05, Știri externe
Samuel Roger Kamba, ministrul sănătății publice din Congo, a declarat: „În zonele afectate au fost înregistrate 513 cazuri suspecte și 131 de decese”, relatează AP.

„Acestea sunt decese suspecte, iar anchetele sunt în curs de desfășurare pentru a determina care dintre ele sunt de fapt legate de boală.”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat duminică epidemia de Ebola o urgență de sănătate publică de importanță internațională.

Autoritățile sanitare spun că focarul actual, confirmat pentru prima dată vineri, este cauzat de virusul Bundibugyo, o variantă rară a bolii Ebola care nu are terapii sau vaccinuri aprobate. Deși peste 20 de focare de Ebola au avut loc în Congo și Uganda, aceasta este doar a treia oară când virusul Bundibugyo a fost detectat.

Cazurile au fost confirmate acum în Bunia, capitala rebelilor din Kivu de Nord, Goma, Mongbwalu, Butembo și Nyakunde.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți la Geneva că este „profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, iar agenția ONU pentru sănătate va convoca marți comitetul de urgență pentru a emite recomandări.

