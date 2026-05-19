Noi centre deschise pentru tratarea Ebola în Congo, după aproape 120 de decese provocate de o tulpină rară

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat duminică epidemia de Ebola drept urgență de sănătate publică de interes internațional. Până luni, autoritățile raportaseră cel puțin 118 decese și aproximativ 300 de cazuri suspecte în provinciile Ituri și Kivu de Nord, precum și un deces și un caz suspect în Uganda, țară vecină, potrivit AP.

Epidemia este provocată de virusul Ebola Bundibugyo, o variantă rară pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate. Specialiștii avertizează că bilanțul ar putea crește pe măsură ce supravegherea epidemiologică este extinsă.

Răspuns întârziat și răspândire nedetectată

Experți în sănătate publică și lucrători umanitari spun că virusul s-a răspândit nedetectat timp de mai multe săptămâni, în parte din cauza unor erori inițiale de diagnostic.

Primele probe prelevate în Bunia au fost testate pentru tulpina mai răspândită Ebola Zaire și au ieșit negative, au explicat autoritățile congoleze. Confirmarea prezenței virusului Ebola a venit abia pe 14 mai, iar identificarea tulpinii Bundibugyo a fost făcută o zi mai târziu.

Ministrul sănătății din RDC, Samuel Roger Kamba, a afirmat că primul deces asociat actualului focar a avut loc pe 24 aprilie în Bunia, iar repatrierea corpului într-o zonă minieră dens populată din Mongbwalu a contribuit la extinderea epidemiei.

Cazuri au fost confirmate între timp în Bunia, Goma, Mongbwalu, Butembo și Nyakunde.

„Situația este destul de îngrijorătoare și evoluează rapid”, a declarat Esther Sterk, reprezentantă a organizației umanitare Medici fără Frontiere. Ea subliniază că Ebola poate fi greu de identificat în stadiile timpurii deoarece simptomele seamănă cu cele ale altor boli tropicale.

O tulpină rară și fără tratamente aprobate

Virusul Ebola Bundibugyo este extrem de rar. Deși RDC și Uganda au trecut prin peste 20 de epidemii de Ebola din 1976, aceasta este doar a treia apariție confirmată a acestei tulpini.

Virusul se transmite prin contact cu fluide corporale precum sânge, vărsături sau salivă și provoacă febră, dureri musculare, diaree, vărsături și, în unele cazuri, hemoragii.

Prima epidemie olaa fost înregistrată în Uganda, în 2007–2008, când au fost infectate 149 de persoane și au murit 37. A doua a avut loc în 2012, în orașul Isiro din RDC, cu 57 de cazuri și 29 de decese.

„Ebola este, într-un anumit sens, o boală a compasiunii, pentru că îi afectează adesea pe cei care îngrijesc bolnavii”, a declarat Craig Spencer, profesor asociat la Brown University și supraviețuitor al Ebola.

El estimează că numărul cazurilor va crește semnificativ în următoarele săptămâni, pe măsură ce echipele medicale vor identifica infecții și decese care au trecut inițial neobservate.

Regiune deja afectată de criză umanitară

Focarul izbucnește într-o regiune deja destabilizată de conflicte armate și deplasări masive de populație. Zona Mongbwalu din Ituri este izolată, cu infrastructură rutieră slabă și situată la peste 1.000 de kilometri de capitala Kinshasa.

Potrivit ONU, în Ituri se află peste 273.000 de persoane strămutate. Personalul Națiunilor Unite din Bunia a fost sfătuit să lucreze de acasă și să evite aglomerațiile și contactul fizic.

În contextul extinderii focarului, Rwanda și-a închis frontiera terestră cu RDC. Totodată, Uganda a anunțat intensificarea supravegherii la graniță, afirmând că nu există deocamdată dovezi privind răspândirea internă a virusului pe teritoriul său.