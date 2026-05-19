Protestele se extind în Bolivia. Susținătorii lui Evo Morales s-au ciocnit cu poliția în La Paz

Mii de simpatizanți ai lui Morales s-au adunat luni în piața din fața sediului guvernului, potrivit Associated Press. Bolivia este paralizată de blocaje rutiere care durează de peste două săptămâni și au provocat penurie de alimente și combustibil în mai multe orașe.

Forțele de securitate au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a împiedica protestatarii să ajungă la Congres și la palatul prezidențial. În timpul confruntărilor s-au auzit explozii de dinamită. Angajați și parlamentari au fost evacuați din clădirile din zonă. Manifestanții au ridicat baricade și au incendiat mobilier luat din magazine vandalizate.

Parchetul a anunțat 90 de arestări.

„Pot protesta dacă manifestațiile sunt pașnice, dar vom interveni dacă se comit infracțiuni”, a declarat viceministrul de interne Hernán Paredes.

Criza economică alimentează nemulțumirea

Tulburările reprezintă cel mai serios test de până acum pentru președintele Rodrigo Paz, politician centrist favorabil mediului de afaceri, ajuns la putere în urmă cu șase luni pe fondul unei serii de victorii conservatoare în regiune.

Victoria surprinzătoare a lui Paz a reflectat nemulțumirea față de cele două decenii de dominație politică ale partidului Mișcarea pentru Socialism (MAS), fondat de Morales, într-un moment în care Bolivia se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii 40 de ani.

Pentru reducerea deficitului bugetar, Paz a eliminat subvențiile pentru combustibili – considerate un pilon al modelului economic promovat de MAS – dar a menținut programele sociale și a introdus noi beneficii pentru lucrătorii din economia informală, încercând să limiteze impactul inflației.

Măsurile nu au calmat însă nemulțumirea socială. Mișcarea de protest a început cu revendicări salariale ale sindicatelor, apoi s-au alăturat fermieri nemulțumiți de calitatea combustibilului, mineri afectați de lipsa dinamitei și, ulterior, susținătorii lui Morales, care cer plecarea lui Paz.

Blocajele afectează economia și aprovizionarea

Președintele Paz îl acuză pe Morales că orchestrează protestele pentru a destabiliza guvernul. Blocajele rutiere au fost frecvent folosite de mișcările sociale apropiate fostului lider, care afirmă că reprezintă majoritatea indigenă rurală a țării.

În ultimele 16 zile, aproximativ 5.000 de camioane au rămas blocate pe șosele, supermarketurile au început să rămână fără produse, iar unele spitale se confruntă cu lipsa unor materiale medicale. Mediul de afaceri estimează pierderile economice la peste 50 de milioane de dolari pe zi.

Guvernul a ajuns recent la acorduri cu minerii și profesorii aflați în grevă, însă criza persistă. În weekend, autoritățile au mobilizat mii de polițiști și militari în La Paz pentru a încerca deblocarea principalelor artere.

Situația provoacă îngrijorare și în regiune. Opt state latino-americane, de la Chile la Costa Rica, au condamnat într-o declarație comună orice acțiune menită să destabilizeze ordinea democratică, iar Argentina a anunțat un pod aerian umanitar de o săptămână pentru a atenua lipsurile din Bolivia.

Morales rămâne influent, în pofida problemelor judiciare

Evo Morales coordonează mobilizarea dintr-o zonă izolată din Bolivia, unde se află de peste un an și jumătate pentru a evita executarea unui mandat de arestare legat de acuzații privind o relație sexuală cu o minoră de 15 ani. Fostul președinte susține că dosarul este motivat politic.

Politicieni conservatori au folosit protestele pentru a cere arestarea sa, după ce Morales a fost declarat săptămâna trecută în sfidarea instanței pentru neprezentarea la proces.