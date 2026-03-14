A opta zi de proteste violente în Cuba după penele masive de curent. Manifestanții au atacat sediul Partidului Comunist

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, manifestanții au mărșăluit pe străzile orașului, luminându-și drumul cu lanternele telefoanelor mobile și scandând „libertate”. O parte dintre protestatari au atacat sediul local al Partidul Comunist din Cuba, considerat un simbol al puterii regimului. Din clădire au fost scoase documente, calculatoare și mobilier, care au fost apoi incendiate în apropierea sediului, notează El Mundo.

Martorii susțin că forțele de securitate au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea. Locuitori ai orașului au relatat pe rețelele sociale că poliția ar fi tras focuri de armă, iar un minor ar fi fost rănit în timpul intervenției. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

Protestele din Morón sunt considerate cele mai importante manifestații din ultimii ani, după revolta populară din iulie 2021, când mii de cubanezi au ieșit în stradă împotriva guvernului, iar autoritățile au reprimat dur demonstrațiile.

Nemulțumirea populației este alimentată de criza energetică profundă care afectează insula. În unele zile, până la 68 % din țară rămâne simultan fără electricitate, potrivit datelor oficiale, iar penele de curent pot dura multe ore.

Pe lângă lipsa energiei electrice, cubanezii se confruntă și cu penurie de alimente, medicamente și alte produse de bază, ceea ce amplifică tensiunile sociale și determină tot mai mulți oameni să iasă în stradă pentru a cere schimbări.