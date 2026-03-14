A opta zi de proteste violente în Cuba după penele masive de curent. Manifestanții au atacat sediul Partidului Comunist

Sute de oameni au ieșit în stradă în orașul Morón, din provincia Ciego de Ávila, în centrul Cuba, într-o nouă noapte de proteste declanșate de penele masive de curent care afectează insula. Demonstrațiile, alimentate de criza energetică și de deteriorarea condițiilor de trai, s-au extins în ultimele zile și în alte zone ale țării.
A opta zi de proteste violente în Cuba după penele masive de curent. Manifestanții au atacat sediul Partidului Comunist
Sursa foto: X
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 11:08, Știri externe

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, manifestanții au mărșăluit pe străzile orașului, luminându-și drumul cu lanternele telefoanelor mobile și scandând „libertate”. O parte dintre protestatari au atacat sediul local al Partidul Comunist din Cuba, considerat un simbol al puterii regimului. Din clădire au fost scoase documente, calculatoare și mobilier, care au fost apoi incendiate în apropierea sediului, notează El Mundo.

Martorii susțin că forțele de securitate au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea. Locuitori ai orașului au relatat pe rețelele sociale că poliția ar fi tras focuri de armă, iar un minor ar fi fost rănit în timpul intervenției. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

Protestele din Morón sunt considerate cele mai importante manifestații din ultimii ani, după revolta populară din iulie 2021, când mii de cubanezi au ieșit în stradă împotriva guvernului, iar autoritățile au reprimat dur demonstrațiile.

Nemulțumirea populației este alimentată de criza energetică profundă care afectează insula. În unele zile, până la 68 % din țară rămâne simultan fără electricitate, potrivit datelor oficiale, iar penele de curent pot dura multe ore.

Pe lângă lipsa energiei electrice, cubanezii se confruntă și cu penurie de alimente, medicamente și alte produse de bază, ceea ce amplifică tensiunile sociale și determină tot mai mulți oameni să iasă în stradă pentru a cere schimbări.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
Gandul
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
Libertatea
Ecuația sării. Câte lingurițe trebuie să pui în ciorbă, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor