Cutremur puternic în Cuba. Clădiri evacuate în Havana după seismul resimțit în întreaga capitală

Seismul, produs în largul coastelor cubaneze, a provocat momente de panică în Havana, unde angajații mai multor clădiri au fost nevoiți să își întrerupă activitatea și să iasă în stradă până la finalizarea verificărilor de siguranță, mai arată Euronews.

Martorii au descris momente de confuzie

Printre clădirile evacuate s-a numărat și Lonja del Comercio, una dintre clădirile emblematice din centrul istoric al Havanei. Angajații și vizitatorii au fost evacuați imediat după ce au simțit mișcările seismice. Mai mulți martori au povestit că au observat cum birourile, calculatoarele și alte obiecte din încăperi au început să se miște. O angajată a declarat că și-a dat seama că are loc un cutremur în momentul în care monitorul calculatorului a început să se zguduie. În scurt timp, sute de persoane au coborât pe scări și au așteptat afară până când autoritățile au confirmat că nu există riscuri imediate.

Verificări de siguranță în mai multe zone ale capitalei

Cutremurul a fost resimțit în mai multe cartiere ale Havanei, determinând numeroși locuitori să părăsească temporar locuințele și locurile de muncă. Echipe de intervenție și ingineri au fost mobilizați pentru a inspecta clădirile și infrastructura afectată. Autoritățile au activat procedurile de urgență imediat după producerea seismului, efectuând controale pentru a identifica eventuale probleme structurale.

Îngrijorări legate de clădirile vechi din Havana

Evenimentul a readus în atenție starea multor clădiri din capitala cubaneză, o mare parte dintre acestea fiind construite în urmă cu zeci de ani și necesitând lucrări de consolidare. Deși seisme de asemenea intensitate sunt relativ rare în Havana, specialiștii atrag atenția că vulnerabilitatea infrastructurii urbane face ca verificările rapide și măsurile preventive să fie esențiale după orice cutremur puternic. Seismul are loc într-o perioadă în care Cuba se confruntă deja cu numeroase probleme de infrastructură și alimentare cu energie, ceea ce amplifică presiunea asupra autorităților în gestionarea situațiilor de urgență.