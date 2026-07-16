Cutremur de 5,9 în Noua Zeelandă, în apropierea unei importante zone turistice. A fost activată alerta de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a avut loc joi pe Insula de Sud a Noii Zeelande, în apropierea uneia dintre cele mai importante zone turistice ale țării, transmite The Independent.

Potrivit informațiilor, seismul a determinat autoritățile să emită temporar o avertizare de tsunami, dar care a fost ulterior retrasă.

Cutremurul s-a produs la ora locală 21:14 (09:14 GMT), iar epicentrul a fost localizat la aproximativ 40 de kilometri nord de Te Anau, oraș considerat poarta de acces către regiunea turistică Fiordland, potrivit Agenției Naționale pentru Managementul Urgențelor (NEMA).

Inițial, autoritățile au estimat magnitudinea seismului la 6,3, însă ulterior au revizuit-o la 5,9.

Seismul a fost resimțit puternic în zonă, având în vedere că a afectat clădirile și a determinat mulți locuitori să iasă din case. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube importante.

Deși avertizarea de tsunami a fost anulată, NEMA a atras atenția că în zonele de coastă pot apărea în continuare „curenți puternici și neobișnuiți și valuri imprevizibile la țărm”.

Autoritățile le-au transmis celor aflați pe ambarcațiuni sau în porturi să se întoarcă la mal și să nu revină pe bărci până nu apar instrucțiuni oficiale.

Potrivit GeoNet, agenția oficială care monitorizează activitatea seismică din Noua Zeelandă, peste 20.000 de persoane au raportat că au simțit cutremurul.