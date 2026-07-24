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Lovitură pentru pasionații de jocuri video: Rețeaua PlayStation se confruntă cu o pană de curent la nivel global

Pe rețelele de socializare, mulți pasionați de jocuri video raportează probleme la mai multe console PlayStation. Rețeaua se confruntă cu o pană de curent la nivel global.
Lovitură pentru pasionații de jocuri video: Rețeaua PlayStation se confruntă cu o pană de curent la nivel global
Ioana Târziu
24 iul. 2026, 18:04, Știri externe
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Rețeaua PlayStation se confruntă cu o pană de curent la nivel global vineri după-amiază, potrivit Le Figaro.

Pe site-ul DownDetector, rapoartele privind problemele au crescut brusc începând cu această după-amiază,, atingând un vârf de peste 3.300 în jurul orei 13:30, înainte de a scădea ușor de atunci.

Imposibilitatea de conectare

Pe rețelele de socializare, mulți utilizatori raportează incapacitatea lor de a se conecta la serviciu. Acesta oferă acces la toate funcțiile online ale consolelor PS4 și PS5, inclusiv jocuri, PlayStation Store și mesagerie. Pe scurt, întregul ecosistem PlayStation este afectat, potrivit sursei.

Sony nu a comentat încă pe marginea acestei întreruperi. Pagina de stare a serviciilor PlayStation precizează chiar că „toate serviciile sunt operaționale”.

Jocurile fizice nu vor mai fi fabricate

Această întrerupere vine într-un moment nepotrivit pentru gigantul japonez. În urmă cu doar câteva săptămâni, a anunțat încetarea iminentă a jocurilor fizice PlayStation

„Producția de discuri fizice pentru toate jocurile noi lansate pe consolele PlayStation va fi întreruptă începând din ianuarie 2028”, a transmis compania.

Decizia vine pe fondul schimbării obiceiurilor de consum. Cererea pentru jocuri digitale este mult mai mare decât cea pentru jocuri pe disc, potrivit Sony.

Pasionații de jocuri video, nemulțumiți

Acest anunț a provocat nemulțumiri în rândul unor fani PlayStation. Ei vor să dețină în continuare copii fizice ale jocurilor sau să poată cumpăra jocuri mai ieftine de pe piața second-hand.

Atunci, mai multe postări publicate de Sony pe rețelele sociale au fost inundate de comentarii critice la adresa deciziei.

Analiștii spun însă că măsura nu este surprinzătoare. În ultimele trimestre, vânzările digitale au reprezentat peste 80% din totalul jocurilor vândute de Sony.

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