Sony marchează sfârșitul unei ere. Jocurile de PlayStation nu vor mai apărea pe disc

Sony a anunțat miercuri că „producția de discuri fizice pentru toate jocurile noi lansate pe consolele PlayStation va fi întreruptă începând din ianuarie 2028”, potrivit Financial Times.

Compania a transmis că decizia vine pe fondul schimbării obiceiurilor de consum, în condițiile în care cererea pentru jocuri digitale este mult mai mare decât cea pentru jocuri pe disc.

Fanii PlayStation critică decizia

Anunțul a provocat nemulțumiri în rândul unor fani PlayStation, care vor să dețină în continuare copii fizice ale jocurilor sau să poată cumpăra jocuri mai ieftine de pe piața second-hand.

Mai multe postări publicate de Sony pe rețelele sociale au fost inundate de comentarii critice la adresa deciziei.

Analiștii spun însă că măsura nu este surprinzătoare. În ultimele trimestre, vânzările digitale au reprezentat peste 80% din totalul jocurilor vândute de Sony.

De asemenea, vânzările digitale sunt mult mai profitabile pentru companii, deoarece elimină costurile pentru ambalaj, transport și marjele retailerilor.

Industria se îndreaptă spre digital

Decizia Sony este o premieră pentru un mare producător tradițional de console. Până acum, Sony, Nintendo și Microsoft au păstrat opțiunea ca utilizatorii să cumpere jocuri și în format fizic.

În cazul jocurilor pe PC, trecerea la digital s-a produs deja de mai mult timp, platforma Steam fiind complet digitală. Analiștii se așteaptă ca întreaga industrie să urmeze aceeași direcție.

Decizia vine după ce Rockstar a anunțat că noul Grand Theft Auto, cel mai așteptat joc al anului, va fi lansat doar în format digital. Jocul ar urma să fie lansat în noiembrie.

Sony se confruntă și cu presiuni financiare. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 16% în acest an

Producătorii de console, inclusiv Sony și Nintendo, sunt afectați de taxele vamale impuse de SUA și de creșterea costurilor pentru cipurile de memorie. Aceste costuri au redus marjele de profit și au contribuit la scumpirea consolelor PlayStation.