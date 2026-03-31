Cine are un card de memorie are o comoară: Sony își suspendă vânzările din cauza crizei de semiconductori

Astăzi, în 2026, criza deficitului de cipuri a evoluat; nu mai este vorba doar despre lipsa materialelor după pandemie, ci despre concurența acerbă pentru capacitatea de producție, scrie El Economista.

Acest lucru se întâmplă, în principal, din cauza exploziei Inteligenței Artificiale, deoarece centrele de date gigantice care antrenează modele de IA (precum cele ale Google, Microsoft sau Meta) au nevoie de cantități masive de memorie de înaltă performanță.

Fabrici precum TSMC sau Samsung preferă să își folosească liniile de producție pentru cipuri de inteligență artificială sau memorii de server (HBM), care sunt mult mai rentabile, decât să producă cipuri ieftine pentru carduri SD.

Sony suspendă temporar vânzarea de carduri de memorie

Și printre cele mai notabile consecințe, tocmai am aflat că divizia japoneză a Sony a anunțat că suspendă temporar vânzarea de carduri de memorie CFexpress și SD din cauza crizei pe care o traversează sectorul tehnologic din cauza deficitului de semiconductori.

Compania a declarat, într-un comunicat de presă de pe site-ul său web, că decizia a fost luată deoarece oferta nu va putea satisface cererea în viitorul apropiat. „Am decis să suspendăm temporar acceptarea comenzilor de la distribuitorii și clienții noștri autorizați la Sony Store începând cu 27 martie 2026”, a anunțat aceasta.

În ceea ce privește data reluării comenzilor, Sony a explicat că aceasta va fi stabilită în funcție de situația aprovizionării și va fi anunțată pe pagina cu informații despre produs atunci când va avea loc. „Ne cerem sincer scuze pentru orice inconvenient pe care acest lucru l-ar putea cauza clienților noștri”, a adăugat compania în comunicat.

Mai exact, Sony a indicat că a fost suspendată vânzarea următoarelor carduri de memorie: CFexpress

Tip A: CEA-G1920T, CEA-G960T, CEA-G480T, CEA-G240T; CFexpress

Tip B: CEB-G480T și CEB-G240T;

și SDXC/SDHC: SF-G256T, SF-G128T, SF-G64T, SF-M512T, SF-M256T, SF-M128T, SF-E256, SF-E128A, SF-E64A.

Vinerea trecută, Sony a anunțat o creștere a prețurilor pentru consolele PlayStation 5, PlayStation 5 Pro și PlayStation Portal din cauza „presiunilor continue” din climatul economic global.

În acest sens, deficitul de RAM și stocare a cauzat deja alte probleme companiei, cum ar fi amânarea lansării următoarei generații de console PlayStation până cel puțin în 2028 sau 2029.