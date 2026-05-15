Donald Trump avertizează Taiwanul să nu își proclame independența: Nu vreau un război la 15.000 de kilometri distanță

„Nu vreau ca cineva să declare independența și apoi, noi să fim nevoiți să parcurgem 15.000 de kilometri ca să mergem la război. Nu vrem ca cineva să spună: Hai să declarăm independența pentru că Statele Unite ne susțin”, a spus Trump într-un interviu acordat Fox News, citat de AFP.

În paralel, în cadrul summitului, președintele chinez Xi Jinping a subliniat amploarea chestiunii Taiwanului în relațiile bilaterale.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile China-SUA. Dacă este gestionată greșit, cele două națiuni ar putea intra în coliziune sau chiar în conflict, împingând întreaga relație China-SUA într-o situație extrem de periculoasă”, a afirmat Xi Jinping.

Trump a confirmat, de asemenea, că a discutat în detaliu cu Xi Jinping subiectul Taiwan și al vânzărilor de arme.

„Am discutat în detaliu despre Taiwan, știi, toată treaba cu vânzările de arme. Nu mi-am luat niciun angajament în nicio direcție”, a spus Trump.

În luna decembrie, Congresul SUA a aprobat un pachet de vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme furnizat insulei.