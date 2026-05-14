China va cumpăra 200 de avioane Boeing, anunță Trump. Acțiunile companiei au scăzut după anunț

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, a declarat joi președintele american Donald Trump pentru Fox News, ceea ce ar reprezenta prima achiziție de avioane comerciale americane făcută de Beijing în aproape un deceniu.
Iulian Moşneagu
14 mai 2026, 21:56, Economic
Detaliile acordului nu au fost anunțate imediat. Surse din industrie afirmau însă, în ultimele luni, că între cele două părți a fost discutată o posibilă comandă de aproximativ 500 de aeronave, semnificativ mai mare decât cea de 200 de avioane anunțată de Trump, relatează Reuters.

Totodată, cifra este semnificativ mai mică decât numărul de aeronave noi de care companiile aeriene chineze au nevoie pentru a ține pasul cu cererea în creștere pentru transportul aerian.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declarase anterior că se așteaptă la anunțarea unei comenzi importante pentru Boeing în timpul vizitei lui Trump la Beijing, unde acesta s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.

„Un lucru pe care l-a acceptat astăzi este că va comanda 200 de avioane… 200 dintre cele mari”, a spus Trump în interviul acordat Fox News, după discuțiile cu Xi Jinping.

Directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, și CEO-ul GE Aerospace, Larry Culp, s-au aflat printre executivii americani care l-au însoțit pe Trump în China, una dintre cele mai mari piețe de aviație comercială din lume.

În timpul vizitei lui Trump în China din 2017, Beijingul a fost de acord să cumpere 300 de avioane Boeing. Ulterior însă, tensiunile comerciale dintre SUA și China au afectat puternic poziția Boeing pe piața chineză.

Directorul Boeing, Kelly Ortberg, declara luna trecută pentru Reuters că se bazează pe sprijinul administrației Trump pentru a încheia un acord major cu China.

Acțiunile Boeing au scăzut cu 4% după declarațiile lui Trump.

