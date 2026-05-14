„China și SUA ar trebui să fie partenere, nu rivale”, i-a spus Xi lui Trump la Beijing

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus joi omologului său american, Donald Trump, că Washingtonul și Beijingul ar trebui să fie „partenere, nu rivale”, cu ocazia întâlnirii celor doi lideri în capitala Chinei.

China și SUA „au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare”, a spus Xi în discursul de deschidere ținut la Marele Palat al Poporului, clădirea oficială a Chinei, adăugând că întâlnirea a atras atenția întregii lumi.

„Ar trebui să ne ajutăm reciproc să reușim, să prosperăm împreună și să găsim calea potrivită pentru ca marile țări să se înțeleagă în noua eră”, a spus el.

Xi a afirmat că lumea trece prin transformări „nemaiîntâlnite de un secol” și a descris situația internațională ca fiind fluidă și turbulentă, adăugând că aceasta a ajuns la „o nouă răscruce”.

El a spus că China și SUA se confruntă cu întrebări „vitale pentru istorie, pentru lume și pentru oameni”, inclusiv dacă pot „crea un nou paradigmă a relațiilor dintre marile țări”, aborda împreună provocările globale și „oferi mai multă stabilitate lumii”.

„Acestea sunt întrebările epocii noastre la care dumneavoastră și eu trebuie să răspundem în calitate de lideri ai marilor țări”, a spus Xi.

Beijingul și Washingtonul au „mai multe interese comune decât diferențe”

Afirmând că „a crezut întotdeauna” că Beijingul și Washingtonul au „mai multe interese comune decât diferențe”, Xi a adăugat că succesul unei țări reprezintă „o oportunitate pentru cealaltă” și că relațiile bilaterale stabile sunt benefice pentru lume.

El a declarat că așteaptă cu interes continuarea discuțiilor pe teme importante atât pentru cele două țări, cât și pentru comunitatea internațională în ansamblu, precum și colaborarea cu Trump „pentru a stabili cursul și a conduce nava uriașă a relațiilor chino-americane”, cu scopul de a face din 2026 „un an de referință istoric” care să deschidă „un nou capitol” în relațiile bilaterale.

Xi a subliniat, de asemenea, că relațiile economice dintre cele două națiuni sunt „reciproc avantajoase și de natură să aducă beneficii tuturor”, potrivit agenției de știri de stat Xinhua News Agency, citate de Anadolu.

„Ieri, echipele noastre economice și comerciale au obținut rezultate în general echilibrate și pozitive. Aceasta este o veste bună pentru popoarele celor două țări și pentru întreaga lume”, a declarat Xi.

Prioritățile întâlnirii Trump – Xi. Melania lipsește din delegația președintelui

Conflictul din Orientul Mijlociu, Taiwanul, comerțul și tarifele au fost printre subiectele prioritare pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri.

Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth, alături de directori ai marilor companii americane, printre care Jensen Huang de la Nvidia, Elon Musk de la Tesla, Tim Cook de la Apple, Larry Fink de la BlackRock, Stephen Schwarzman de la Blackstone, Kelly Ortberg de la Boeing, Brian Sikes de la Cargill, Jane Fraser de la Citigroup, Larry Culp de la GE Aerospace, David Solomon de la Goldman Sachs, Sanjay Mehrotra de la Micron și Cristiano Amon de la Qualcomm.

Fiul lui Trump, Eric Trump, și soția sa, Lara Trump, l-au însoțit, de asemenea, pe președinte și au coborât din avion la scurt timp după el.

Prima doamnă Melania Trump nu l-a însoțit pe președinte, spre deosebire de vizita lui Trump din 2017, când cuplul a fost primit de Xi și de prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan.

Vizita are loc pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu declanșat după ce forțele americane și israeliene au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie, provocând atacuri de represalii împotriva Israelului și a aliaților SUA din Golf, precum și închiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, în regiune este în vigoare un armistițiu prelungit.

China a făcut apel în repetate rânduri la dialog în regiune, în timp ce Washingtonul a acuzat Beijingul că susține capacitățile militare și economice ale Iranului.