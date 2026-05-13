Cincizeci și patru de senatori au votat în favoarea lui Warsh, în timp ce 45 au votat împotrivă. Audierea a fost transmisă în direct pe site-ul Senatului . Președintele Donald Trump trebuie acum să semneze ordinul de numire a lui Warsh în funcție.

Mandatul președintelui Rezervei Federale va dura patru ani. Pe 12 mai, Senatul a votat numirea lui Kevin Warsh în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale pentru un mandat de 14 ani. Anterior, acesta a făcut parte din consiliu și s-a pensionat la începutul anului 2011.

Jerome Powell este în prezent președintele Fed. Mandatul său expiră pe 15 mai. El a declarat că va rămâne membru al Consiliului Guvernatorilor Fed.

Powell a condus Fed în timpul primului mandat al lui Donald Trump, în 2018, și a fost numit din nou în funcție sub conducerea lui Joe Biden.

Președintele SUA, Donald Trump a criticat în repetate rânduri deciziile Powell pentru că nu a redus suficient de repede rata dobânzii de referință.

Donald Trump l-a nominalizat pe Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale în ianuarie. Kevin Warsh și-a declarat intenția de a menține independența Fed și de a se baza pe date economice atunci când ia decizii privind ratele dobânzii.

Powell a declarat luna trecută că nu va părăsi Fed după ce mandatul său de președinte se încheie pe 15 mai și că va continua să ocupe funcția de guvernator, o poziție pe care o poate deține până în ianuarie 2028. Powell a spus că campania de presiune purtată împotriva băncii centrale nu i-a lăsat altă opțiune decât să rămână.

„Mă tem că aceste atacuri afectează instituția și pun în pericol ceea ce contează cu adevărat pentru public, și anume capacitatea de a conduce politica monetară fără a lua în considerare factorii politici”, a declarat el reporterilor la ultima sa conferință de presă în calitate de președinte la sfârșitul lunii trecute.

Powell a susținut că va păstra un „profil discret” ca guvernator, dar prezența sa continuă s-ar putea dovedi stânjenitoare pentru Warsh, care a promis că va începe o „schimbare de regim” la Fed.

Kevin Warsh, un veteran de pe Wall Street care a ocupat funcția de guvernator al Fed între 2006 și 2011, a sugerat deja modificări ale portofoliului masiv de obligațiuni guvernamentale și titluri garantate cu ipoteci al Fed, ce date folosește acesta pentru a evalua contextul economic și cum comunică oficialii despre viitoarele schimbări de politici.

Printre primele sarcini ale lui Kevin Warsh va fi să-și stabilească credibilitatea ca președinte independent, mai degrabă decât ca cineva care va executa ordinele președintelui. În timpul audierii sale de confirmare , democrații din Senat au încercat să-l eticheteze pe Warsh drept „marioneta în șosete” a lui Trump, o etichetă pe care acesta a respins-o în repetate rânduri. Însă insistența președintelui că va alege pentru această funcție doar pe cineva care susține rate mai mici nu a făcut decât să-i îngreuneze munca lui Warsh.

La problemele lui Warsh se adaugă și faptul că argumentele pentru reducerea tarifelor au devenit mult mai slabe de la începutul războiului din Iran. Creșterea prețurilor la energie a împins inflația brusc în sus și a amplificat temerile privind o problemă mai persistentă dacă conflictul nu se încheie curând. Piața muncii, deși vulnerabilă, a rezistat, de asemenea, relativ bine, eliminând necesitatea oricărei acțiuni imediate.

Investitorii excluseseră în mare măsură ideea unei reduceri a ratei dobânzii în acest an, pe măsură ce au început să crească noi riscuri inflaționiste. Luna aceasta, balanța s-a înclinat către posibilitatea ca banca centrală să majoreze ratele dobânzii anul viitor.

Niciun oficial al Fed nu a cerut până acum o creștere a ratei dobânzii, dar un grup tot mai mare a început să susțină că banca centrală trebuie să semnaleze că o astfel de creștere este la fel de plauzibilă ca o reducere a ratei dobânzii în acest moment. Acest lucru sugerează că Warsh se va confrunta cu un val de opoziție dacă va alege să pledeze pentru o reducere în lunile următoare. Prima sa întâlnire în calitate de președinte este programată pentru 16-17 iunie.