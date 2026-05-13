Kievul și Washingtonul se pregătesc să semneze un acord inedit care să permită exportul de drone ucrainene pentru teste militare în SUA, conform unui proiect de document și a oficialilor implicați.

Proiectul declarației de intenție, consultat de FT, stabilește planuri pentru exportul temporar de sisteme ucrainene fără pilot pentru operațiuni terestre, maritime și aeriene, pentru a sprijini „activitățile de testare și evaluare” ale SUA și pentru a contribui la conturarea viitoarelor cerințe militare americane.

Documentul, negociat de Departamentul Apărării al SUA, omologul său ucrainean și ambasadorul la Washington, Olha Stefanišyna, reflectă interesul tot mai mare al administrației Trump pentru tehnologiile de câmp de luptă aflate în rapidă dezvoltare ale Kievului.

Preambulul său recunoaște „interesul comun pentru producția, dezvoltarea sau achiziționarea în cooperare în viitor de tehnologie ucraineană care ar aduce beneficii combatanților americani, sporind în același timp inovația în domeniul apărării a Ucrainei”.

După mai bine de patru ani de război la scară largă cu Rusia, Ucraina s-a transformat într-un centru pentru inovația în domeniul dronelor, remodelând modul în care se combat conflictele.

Președintele Volodimir Zelenski a promovat dronele interceptoare și alte sisteme de arme fără pilot ale țării sale către SUA, Europa și alți parteneri. Peste 200 de experți ucraineni, precum și drone interceptoare și dispozitive de bruiaj, au fost desfășurate în Orientul Mijlociu de când războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-a extins în martie. Zelenski a semnat mai multe acorduri de apărare cu țări din Golf, dar nu a finalizat încă nicio tranzacție pentru vânzarea de drone sau sisteme de apărare către acestea.

Președintele ucrainean a declarat pentru FT în aprilie că acele interceptoare de drone, precum și sistemele electronice de război ale țării sale, au fost folosite pentru a doborî dronele de atac iraniene din regiune.

Public, Donald Trump a respins asistența ucraineană în regiune de când a început războiul cu Iranul, susținând că SUA „știu mai multe despre drone decât oricine”.

Conform proiectului de propunere, Pentagonul ar solicita platforme și cantități specifice de drone exclusiv pentru testare și evaluare „pentru a informa dezvoltarea cerințelor militare americane pentru o potențială achiziție viitoare”, mai degrabă decât pentru desfășurare operațională.

Orice potențială tranzacție viitoare pentru sistemele de drone „urmează a fi urmărită printr-un acord sau aranjament separat”, se arată în document.

Documentul îi menționează pe semnatari ca fiind Daniel Zimmerman, secretar adjunct de război pentru afaceri de securitate internațională, și Serhii Boyev, ministru adjunct al apărării al Ucrainei.

Ministerele Apărării din SUA și Ucraina, precum și ambasada SUA la Kiev nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat anul trecut inițiativa „Dominanța Dronelor”, „un plan iterativ de 1 miliard de dolari pentru achiziționarea de drone mici și letale în următorii doi ani… pentru a accelera creșterea bazei industriale a SUA și a înarma rapid unitățile de luptă cu drone consumabile și ieftine, la scară largă”.

Dronele ucrainene care vor fi importate vor fi identificate prin „Dominanța Dronelor”. Kievul ar urma să răspundă solicitărilor de export ale SUA în termen de 10 zile lucrătoare.

Zelenski a anunțat deschiderea exporturilor luna trecută, cu condiția ca firmele să furnizeze mai întâi armatei Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a se apăra de forțele rusești, pe măsură ce invazia lor continuă. Acordul este departe de a fi un „acord privind dronele” în valoare de până la 50 de miliarde de dolari, la care Zelenski a insistat ca administrația Trump să se alăture în ultimul an.

Acordul respectiv ar implica producția comună de tehnologie ucraineană pentru drone în SUA. Însă acordul de testare militară a dronelor ucrainene ar putea marca un prim pas către un parteneriat mai amplu în domeniul apărării cu SUA, potrivit unor persoane implicate în elaborarea acordului. Documentul lasă deschisă posibilitatea ca dronele ucrainene să fie utilizate în „medii operaționale de testare”, de la caz la caz, cu „o cerere scrisă explicită” din partea ambelor guverne. Declarația de intenție ar rămâne în vigoare timp de doi ani de la semnare, dar nu creează obligații juridice obligatorii și nu angajează părțile în ceea ce privește finanțarea, achizițiile publice sau transferurile de tehnologie.

CBS News a relatat anterior câteva elemente ale unui memorandum privind dronele dintre SUA și Ucraina. Marți, un scandal de corupție tot mai profund care implică cercul apropiat al lui Zelenski pare să implice și unii dintre producătorii de drone din Ucraina.

Semen Kryvonos, directorul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), a declarat reporterilor de la Kiev că ancheta care îl vizează pe fostul șef de cabinet al lui Zelenski a cuprins sectoarele energiei și apărării și că numeroși producători de arme ucraineni, inclusiv companii de drone, sunt investigați pentru presupuse fapte de corupție.