Aproximativ douăzeci de state negociază acorduri pentru drone, spune președintele Zelenski

Președintele ucrainean a declarat că în jur de douăzeci de state se află în diferite etape ale negocierilor pentru acorduri cu Ucraina, iar patru dintre acestea au fost deja semnate.

„Aproape douăzeci de țări sunt implicate în prezent în diferite etape. Patru acorduri au fost deja semnate, iar primele contracte în baza acestor acorduri cadru în curs de pregătire. Împreună cu alte țări, sunt în curs de desfășurare proceduri pregătitoare pentru acorduri politice care vor deschide calea”, se arată în mesajul publicat pe X de Zelenski, citat de Reuters.

De la începutul războiului din Orient, Kievul a valorificat experiența acumulată în războiul cu drone, pentru a dezvolta parteneriate diplomatice și economice.

În aprilie, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării cu Germania, Norvegia și Olanda, și la final de martie, a încheiat parteneriate de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Tot în luna aprilie, Ucraina a semnat acorduri cu Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul apărării și energiei.

Zelenski consideră că parteneriate în domeniul dronelor ar putea ajuta și la obținerea unor acorduri privind aprovizionarea cu energie și la deschiderea unor piețe pentru exporturile agricole ucrainene.

Președintele a mai precizat că Ucraina intenționează să lanseze noi forme de cooperare în materie de securitate și în alte regiuni ale lumii, fără a oferi detalii.

„Pe lângă Orientul Mijlociu și Golf, Caucazul de Sud și Europa, vom lansa în curând această nouă cooperare în domeniul securității în cadrul acordurilor privind dronele și cu o altă parte a lumii”, se mai arată în mesajul lui Zelenski.