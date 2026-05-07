Taiwan a efectuat un test de torpilă pentru primul submarin produs autohton

Compania taiwaneză CSBC Corp, care s-a ocupat de proiectul de construire a unei flote de submarine, a anunțat că submarinul „Narwhal” a realizat cu succes primul test de tragere cu torpile, notează Reuters.

Exercițiul a verificat capacitățile sistemului de luptă în ceea ce privește detectarea și urmărirea țintelor, controlul focului, lansarea și ghidarea torpilelor.

Evenimentul vine după ce, în luna ianuarie, submarinul „Narwhal” a finalizat cu succes primele teste în regim submersibil.

Taipeiul intenționează să construiască în total opt submarine de acest tip și speră să introducă în serviciu cel puțin două unități până în 2027.

„Narwhal” a avut un cost de producție în valoare de 1.57 miliarde de dolari și utilizează un sistem de luptă furnizat de Lockheed Martin și este echipat cu torpile grele Mark 48 fabricate în Statele Unite.

Programul submarinelor taiwaneze a beneficiat de expertiză și tehnologie din mai multe state, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, chiar dacă nu beneficiază de relații diplomatice oficiale.