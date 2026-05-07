Serviciile de internet mobil și SMS vor fi complet suspendate la Moscova de Ziua Victoriei

Anunțul a fost dat pe Telegram de publicația rusă, Meduza.

Potrivit sursei citate, Ministerul Digitalizării din Federația Rusă a anunțat că, pe 9 mai, în Moscova, accesul la internetul mobil, inclusiv la site-urile din „lista albă”, precum și la mesajele SMS „va fi temporar restricționat”.

În comunicatul ministerului se precizează că această măsură este necesară „pentru a asigura securitatea evenimentelor festive de Ziua Victoriei, pe 9 mai”.

În același timp, Ministerul rus al Digitalizării a precizat că nu există planuri de întrerupere sau limitare a internetului mobil în Moscova în perioada 7-8 mai, potrivit sursei citate.

Reamintim că, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, Vladimir Putin i-a propus președintelui SUA ca Rusia și Ucraina să aibă o zi de armisitițiu, cu prilejul Zilei Victoriei. Cu toate acestea, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a refuzat această propunere, afirmând că este „necinstit” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și ulterior să ceară o zi de armistițiu, relatează Ukrainska Pravda.

Rusia a declarat unilateral un armistițiu

Luni, ministerul Apărării din Rusia a declarat unilateral o „armistițiu” pentru zilele de 8 și 9 mai și a avertizat că, în cazul în care parada de Ziua Victoriei de la Moscova din 9 mai va fi „perturbată”, va lansa un atac cu rachete la scară largă asupra centrului orașului Kiev.

Ziua Victoriei reprezintă comemorarea victoriei fostei Uniuni Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Reamintim că parada militară rusă din acest an de Ziua Victoriei va fi una mai restrânsă, pe fondul temerilor de un posibil atac. Față de anii anteriori, tehnica militară va lipsi iar cadeții școlilor militare nu vor mai participa, după cum au anunțat anterior oficialii de la Kremlin.

După ce Rusia a declarat unilateral un „armistițiu” în perioada Zilei Victoriei, Zelenski a anunțat un alt armistițiu, însă pentru data de 6 mai. Armistițiul propus de Zelenski, care urma să aibă loc miercuri, de la miezul nopții, a fost încălcat încă din primele minute de Rusia, potrivit declarațiilor președintelui ucrainean.

Joi, autoritățile ruse au raportat cu drone la scară largă în mai multe regiuni din capitala Moscovei, după ce, cu o zi înainte, Zelenski a precizat că va riposta pentru încălcarea armistițiului.