Un profesor universitar a fost exclus după ce și-ar fi inventat propriul „premiu Nobel” și și l-ar fi acordat singur

Florent Montaclair, în vârstă de 56 de ani, este vizat de o anchetă deschisă de procurorii din Montbéliard, fiind suspectat de fals, uz de fals, fraudă și asumare ilegală de titluri academice. Potrivit anchetatorilor, profesorul ar fi creat în ultimii ani o organizație complet fictivă, construită astfel încât să pară o instituție academică internațională prestigioasă, scrie Euronews.

După înființarea acesteia, organizația ar fi început să anunțe „rezultatele” propriilor premii, iar numele lui Montaclair apărea printre laureați. Distincția, prezentată drept un premiu internațional important în domeniul filologiei, a fost inclusă ulterior în CV-ul profesorului și în prezentările sale profesionale. Anchetatorii susțin că premiul i-ar fi oferit credibilitate și vizibilitate în mediul academic și ar fi putut contribui la dezvoltarea carierei sale universitare.

Suspiciunile au apărut după verificări

Scandalul a izbucnit după ce colegi ai profesorului de la Marie & Louis Pasteur University of Franche-Comté și jurnaliști au încercat să verifice existența premiului. Potrivit Euronews, specialiști din mediile academice de la Sorbona și Oxford nu auziseră niciodată de presupusul „Nobel al filologiei”. Verificările au arătat că organizația nu avea structură juridică reală, juriu, finanțare sau existență oficială.

Profesorul a fost exclus din universitate

Universitatea a anunțat că profesorul „nu mai ocupă nicio funcție” în instituție, unde lucrase mai bine de 20 de ani. În paralel, Ministerul Educației din Franța a deschis o procedură disciplinară care ar putea duce inclusiv la retragerea titlului universitar al profesorului. Anchetatorii verifică și unele informații din parcursul său academic, inclusiv existența unei presupuse diplome de doctorat obținute la o universitate americană a cărei autenticitate este acum pusă sub semnul întrebării.