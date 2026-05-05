Franța avertizează că Uniunea Europeană va riposta dacă Statele Unite îi amenință industriile

Președintele american a spus vineri că intenționează să majoreze în această săptămână taxele vamale pentru importurile de autoturisme și camioane din UE la 25%, deoarece consideră că blocul comunitar nu respectă un acord comercial încheiat în iulie 2025.

Oficialii europeni au transmis că toate opțiunile sunt luate în calcul dacă Trump își pune în aplicare amenințarea, în timp ce UE și SUA încearcă să implementeze acordul.

„Vom folosi instrumentele noastre, mai ales dacă există prea multe amenințări la adresa economiei noastre sau a intereselor noastre industriale strategice, de exemplu, mă gândesc la oțel, așa că nu vom mai fi naivi”, a declarat Forissier marți, într-un interviu acordat Bloomberg.

Europarlamentarii se vor întâlni miercuri cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Consiliului European pentru a finaliza regulile necesare aplicării acordului comercial cu SUA. Bernd Lange, șeful comisiei pentru comerț din Parlamentul European, a spus că obiectivul este ca acordul să fie pus în aplicare în iunie.

Conform acordului semnat în iulie 2025, UE a acceptat să elimine taxele vamale pentru bunurile industriale americane, în schimbul unui plafon de 15% pentru majoritatea produselor europene.

„Suntem acum în faza finală de implementare a angajamentelor tarifare rămase”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, în Armenia. „În același timp, SUA au obligația, de exemplu, de a se alinia la plafonul convenit, lucru care încă nu s-a întâmplat”, a adăugat aceasta.