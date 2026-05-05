MET Gala, cea mai extravagantă strângere de fonduri din SUA a adunat 42 de milioane de dolari. Ținutele alese de vedete

Luni, la New York s-a desfășurat MET Gala 2026. Evenimentul, desfășurat anual, reprezintă principala acțiune de strângere de fonduri pentru Costume Institute, un departament curatorial din cadrul Muzeului Metropolitan de Artă din New York.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
05 mai 2026, 10:49, Cultură-Media

În fiecare an, acest eveniment extrem de exclusivist adună aproximativ 450 de invitați cu venituri mari din diverse domenii – modă, divertisment, politică, tehnologie, mass-media și sport – pentru ceea ce ar putea fi considerată cea mai „la modă” strângere de fonduri din lume, potrivit Vanity Fair. 

În acest an s-au strâns nici mai mult, nici mai puțin decât 42 de milioane de dolari, fiind o ediție care a depășit recordurile, potrivit Women’s Wear Daily. 

La ediția din acest an a Galei MET, un donator care a creat controverse a fost Jeff Bezos. Acesta a și participat la eveniment, dar s-a alăturat invitaților mai târziu în cursul serii. Spre deosebire de celelalte vedete care au participat, el nu a intrat alături de soția sa pe covorul roșu. După ce acesta și-a anunțat participarea, mulți americani i-au boicotat participarea pe rețele sociale, iar în New York au fost chiar și proteste care criticau prezența lui Bezos la gala din acest an.

„Gala Met a lui Bezos: realizată prin exploatarea muncitorilor” era scris pe o pancartă, făcând referire la acuzațiile de încălcare a drepturilor angajaților, care umbresc de mult timp activitatea de comerț electronic a companiei Amazon, potrivit 6ABC.

Continuând controversele, însă de această dată pe plan vestimentar, vă prezentăm cele mai neobișnuite rochii ale vedetelor invitate la MET Gala 2026.

Rihanna a apărut într-o rochie personalizată cu 115.000 de mărgele de cristal, marca casei de modă franceze Maison Margiela, în timp ce partenerul său, A$AP Rocky, era îmbrăcat într-o ținută cu o haină roz flamingo, marca Chanel.

Cardi B a apărut la MET Gala, cu o rochie deosebită, dar și cu o pereche de platforme roz, foarte înalte, ambele marca Marc Jacobs.

Katy Perry a apărut la eveniment cu o rochie, o mască de metal și mănuși lungi, marca Stella McCartney. Ea nu și-a arătat identitatea de la început, iar publicul prezent la intrarea pe covorul roșu a fost surprins de ținuta aleasă de celebra cântăreață.

Heidi Klum, care este cunoscută ca model, dar și gazdă de televiziune a avut o apariție neobișnuită, luni, la MET Gala. Modelul germano-american a purtat un costum protetic, realizat de latex și spandex, inspirat de sculpturile din marmură din secolul al XIX-lea.

Ținuta lui Klum a adus un omagiu sculpturii din 1847 a lui Raffaelle Monti, intitulată „Vestală cu voal”. Sculptura originală a fost comandată în 1846 și o reprezintă pe o vestală, preoteasă a zeiței romane antice Vesta, potrivit Women’ Wear Daily.

Actrița Sarah Paulson, cunoscută pentru rolul în serialul American Horror Story, a avut un accesoriu îndrăzneț, purtând o ținută personalizată de la Matières Fécales, care includea o mască pentru ochi atrăgătoare, realizată dintr-o bancnotă de 1 dolar. Ea a declarat că această bancnotă folosită pe post de mască pentru ochi era menită să reprezinte „1%”, după cum a relatat New York Magazine de pe covorul roșu, potrivit Vanity Fair. 

Kim Kardashian a purtat o ținută inspirată din anii ’60

Ținuta lui Kim Kardashian din acest an a fost inspirată direct din anii ’60. Inițial a fost concepută ca un model pentru o manechină, iar în această seară a fost adaptată pentru o obișnuită participantă la Met Gala și mondenă.

Kardashian a colaborat cu artistul britanic Allen Jones pentru a crea această ținută de un portocaliu aprins pentru tema „Costume Art”, potrivit Vanity Fair.

Beyoncé a atras toate privirile la Gala Met 2026 cu ținuta sa. Celebra cântăreață a purtat o rochie transparentă cu schelet din diamante, creată de Olivier Rousteing, asortată cu o haină de blană supradimensionată și o trenă. Ea a completat ținuta cu un colier sculptat din diamante, cercei și o coroană în formă de soare. Ea a participat la eveniment alături de soțul ei, Jay Z, și de fiica lor, Blue Ivy, potrivit Reality Tea.

O altă rochie care ne-a atras atenția a fost ținuta tinerei cântărețe Doechii, care a venit desculță la eveniment, având însă pe picioare tatuaje în stil indian henna. Ea a purtat o rochie asimetrică de culoare Burgundy, creată de Marc Jacobs, cu un turban deosebit pe cap. Putem spune că ținuta sa ne-a dat „Anxietate”.

Bineînțeles, acestea nu sunt singurele ținute deosebite, fiecare dintre vedetele care au asistat, remarcându-se prin îndrăzneala ținutelor purtate, la cea mai deosebită strângere de fonduri din SUA.

 

