MET Gala, cea mai extravagantă strângere de fonduri din SUA a adunat 42 de milioane de dolari. Ținutele alese de vedete

În fiecare an, acest eveniment extrem de exclusivist adună aproximativ 450 de invitați cu venituri mari din diverse domenii – modă, divertisment, politică, tehnologie, mass-media și sport – pentru ceea ce ar putea fi considerată cea mai „la modă” strângere de fonduri din lume, potrivit Vanity Fair.

În acest an s-au strâns nici mai mult, nici mai puțin decât 42 de milioane de dolari, fiind o ediție care a depășit recordurile, potrivit Women’s Wear Daily.

La ediția din acest an a Galei MET, un donator care a creat controverse a fost Jeff Bezos. Acesta a și participat la eveniment, dar s-a alăturat invitaților mai târziu în cursul serii. Spre deosebire de celelalte vedete care au participat, el nu a intrat alături de soția sa pe covorul roșu. După ce acesta și-a anunțat participarea, mulți americani i-au boicotat participarea pe rețele sociale, iar în New York au fost chiar și proteste care criticau prezența lui Bezos la gala din acest an.

„Gala Met a lui Bezos: realizată prin exploatarea muncitorilor” era scris pe o pancartă, făcând referire la acuzațiile de încălcare a drepturilor angajaților, care umbresc de mult timp activitatea de comerț electronic a companiei Amazon, potrivit 6ABC.

Though not walking the carpet together, Jeff Bezos and Lauren Sánchez Bezos didn’t miss the 2026 #MetGala party—sharing a sweet kiss and putting their romance on full display. 💕 pic.twitter.com/JWX7sUqi3E — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) May 5, 2026

Continuând controversele, însă de această dată pe plan vestimentar, vă prezentăm cele mai neobișnuite rochii ale vedetelor invitate la MET Gala 2026.

Rihanna a apărut într-o rochie personalizată cu 115.000 de mărgele de cristal, marca casei de modă franceze Maison Margiela, în timp ce partenerul său, A$AP Rocky, era îmbrăcat într-o ținută cu o haină roz flamingo, marca Chanel.

Sealed with a Rihanna and Rocky kiss… that’s a wrap on a magical #MetGala! 😘 pic.twitter.com/FR6oq2RqEB — ExtraTV (@extratv) May 5, 2026

Cardi B a apărut la MET Gala, cu o rochie deosebită, dar și cu o pereche de platforme roz, foarte înalte, ambele marca Marc Jacobs.

Cardi B has arrived in a lace look at the 2026 Met Gala ✨ pic.twitter.com/I4IbZVpoJI — Page Six (@PageSix) May 5, 2026

Katy Perry a apărut la eveniment cu o rochie, o mască de metal și mănuși lungi, marca Stella McCartney. Ea nu și-a arătat identitatea de la început, iar publicul prezent la intrarea pe covorul roșu a fost surprins de ținuta aleasă de celebra cântăreață.

Heidi Klum, care este cunoscută ca model, dar și gazdă de televiziune a avut o apariție neobișnuită, luni, la MET Gala. Modelul germano-american a purtat un costum protetic, realizat de latex și spandex, inspirat de sculpturile din marmură din secolul al XIX-lea.

Ținuta lui Klum a adus un omagiu sculpturii din 1847 a lui Raffaelle Monti, intitulată „Vestală cu voal”. Sculptura originală a fost comandată în 1846 și o reprezintă pe o vestală, preoteasă a zeiței romane antice Vesta, potrivit Women’ Wear Daily.

If there’s one thing Heidi Klum loves…it’s a theme 😉 #MetGala pic.twitter.com/cP3y3mVCSP — The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2026

Actrița Sarah Paulson, cunoscută pentru rolul în serialul American Horror Story, a avut un accesoriu îndrăzneț, purtând o ținută personalizată de la Matières Fécales, care includea o mască pentru ochi atrăgătoare, realizată dintr-o bancnotă de 1 dolar. Ea a declarat că această bancnotă folosită pe post de mască pentru ochi era menită să reprezinte „1%”, după cum a relatat New York Magazine de pe covorul roșu, potrivit Vanity Fair.

Sarah Paulson attends the 2026 Met Gala. pic.twitter.com/ZnE3dYBEtk — 21 (@21metgala) May 5, 2026

Kim Kardashian a purtat o ținută inspirată din anii ’60

Ținuta lui Kim Kardashian din acest an a fost inspirată direct din anii ’60. Inițial a fost concepută ca un model pentru o manechină, iar în această seară a fost adaptată pentru o obișnuită participantă la Met Gala și mondenă.

Kardashian a colaborat cu artistul britanic Allen Jones pentru a crea această ținută de un portocaliu aprins pentru tema „Costume Art”, potrivit Vanity Fair.

Kim Kardashian makes her way up the #MetGala steps in a look made from body plates crafted in the 1960s by artists Allen Jones + Whitaker Malem See every look: https://t.co/eFX9vJZyQx pic.twitter.com/zh2HlXczc0 — VANITY FAIR (@VanityFair) May 5, 2026

Beyoncé a atras toate privirile la Gala Met 2026 cu ținuta sa. Celebra cântăreață a purtat o rochie transparentă cu schelet din diamante, creată de Olivier Rousteing, asortată cu o haină de blană supradimensionată și o trenă. Ea a completat ținuta cu un colier sculptat din diamante, cercei și o coroană în formă de soare. Ea a participat la eveniment alături de soțul ei, Jay Z, și de fiica lor, Blue Ivy, potrivit Reality Tea.

Jayz, Beyoncé and their daughter, blue ivy…. The first family of Newyork 😍✨ pic.twitter.com/GpysOaKooa — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) May 5, 2026

O altă rochie care ne-a atras atenția a fost ținuta tinerei cântărețe Doechii, care a venit desculță la eveniment, având însă pe picioare tatuaje în stil indian henna. Ea a purtat o rochie asimetrică de culoare Burgundy, creată de Marc Jacobs, cu un turban deosebit pe cap. Putem spune că ținuta sa ne-a dat „Anxietate”.

Bineînțeles, acestea nu sunt singurele ținute deosebite, fiecare dintre vedetele care au asistat, remarcându-se prin îndrăzneala ținutelor purtate, la cea mai deosebită strângere de fonduri din SUA.