Muzeul Orsay din Paris inaugurează un spațiu dedicat operelor jefuite de naziști

Marți, Muzeul Orsay din Paris deschide un spațiu expozițional, dedicat operelor găsite în Germania după al Doilea Război Mondial, unele dintre ele jefuite, pentru a transmite mai departe amintirea acelei perioade, relatează Le Figaro.

Printre tablourile expuse, se regăsesc lucrări realizate de Renoir, Degas și Boudin, dar și de pictori mai puțin cunoscuți. Operele vor fi expuse într-o sală intitulată „Cui aparțin aceste opere?”.

„În spatele acestei simple întrebări se ascunde o anchetă uneori dureroasă, care face apel la memorie, investigație și speranța justiției”, a explicat, luni, cu ocazia prezentării sălii, Annick Lemoine, președinta muzeului, potrivit aceleiași surse.

Localizarea proprietarilor, tot mai dificilă

Muzeul Orsay deține încă 225 din cele aproximativ 2.200 de lucrări încredințate muzeelor ​​franceze, în cadrul programului MNR („Musées Nationaux Récupération”). Acestea sunt lucrările care nu au fost recuperate de proprietarii lor, dintre cele aproximativ 100.000 de bunuri culturale declarate jefuite de la evrei sau achiziționate în Franța în timpul ocupației. Dintre acestea 60.000 au fost recuperate după război și returnate, în timp ce statul a vândut unele dintre celelalte la începutul anilor 1950.

„La mai bine de 80 de ani de la sfârșitul războiului, localizarea proprietarilor devine din ce în ce mai dificilă”, explică François Blanchetière, curator-șef al secției de sculptură din cadrul muzeului. Cu toate acestea, procesul de urmărire a operelor de artă continuă, în special prin intermediul internetului și al inteligenței artificiale, cu aproximativ 30 de cazuri aflate în prezent în curs de examinare în Franța.

Un proces real de investigație

„Este un proces de investigație real, uneori foarte complex”, subliniază experta Inès Rotermund-Reynard, responsabilă de acest caz la Muzeul Orsay. Acest lucru este demonstrat de cercetările efectuate pentru a determina proveniența tabloului „Le Souper au bal” („Cina la bal”), un tablou de Edgar Degas, cumpărat de un colecționar evreu deportat la Auschwitz, dar revândut la o dată necunoscută și apoi achiziționat de un muzeu german, mai precizează sursa.

La începutul lunii aprilie, Curtea Supremă a statului New York a ordonat restituirea unui tablou de Modigliani către moștenitorul său unic, un fermier francez care locuiește în Dordogne, după ce a fost jefuit în timpul războiului de la un comerciant de antichități evreu britanic.