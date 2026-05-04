Expoziția „Straturi ale sinelui”, la Galeria de Arte „Corvin” din Hunedoara: O călătorie introspectivă prin arheologia identității și a memoriei

Galeria de Arte „Corvin” din Hunedoara găzduiește până la data de 29 mai 2026 expoziția de artă contemporană „Straturi ale sinelui”, un proiect de maturitate semnat de Daniela Silvia Florescu, cunoscută publicului drept Dana Csiri.
04 mai 2026, 22:20, Cultură-Media

Evenimentul a debutat prin vernisajul care a avut loc în data de 30 aprilie, la ora 17:00, moment ce a marcat deschiderea expoziției practice de specialitate pentru publicul larg.

Departe de a fi o simplă prezentare de imagini statice, selecția de lucrări propune o cartografie a teritoriului interior personal. Dana Csiri aduce, în orașul natal, o interogație profundă asupra identității.

Artista nu caută doar să răspundă la întrebarea „cine sunt”, ci investighează o temă mult mai complexă, anume „din ce sunt construit?”.

În locul portretelor clasice, artista utilizează obiecte simbolice și straturi de vopsea pentru a sugera prezența umană prin urme și fragmente.

Tematica centrală se bazează pe ideea că sinele este un flux continuu de materie, aflat într-o transformare permanentă între sfera corporală și cea abstractă.

Născută în Hunedoara, Daniela Silvia Florescu are o carieră artistică de peste patru decenii, debutând cu prima expoziție personală în anul 1983. Formarea sa academică s-a desfășurat la Alba Iulia, iar parcursul său include prezențe internaționale de prestigiu, precum o expoziție la New York și diverse proiecte în Franța. De la debutul cu proiectul „Cântecul Penelului”, artista a explorat constant diverse medii de la cultură și grafică până la design, obiecte și instalații.

