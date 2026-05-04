Matei Lucescu, despre momentul despărțirii de bunicul său: „Un gest mic poate deveni o amintire pe viață”

În cadrul podcastului, acesta a povestit că unul dintre cele mai puternice momente a fost întâlnirea cu oameni care au ținut să împărtășească amintiri personale, unele aparent mărunte, dar cu impact de durată.

„Mi-aduc aminte de un domn care ne-a spus că, atunci când era copil, l-a întâlnit pe bunicul meu la un meci și i-a promis două bilete. După meci, l-a căutat special ca să i le ofere. Pentru noi poate părea un gest mic, dar pentru acel om a devenit o amintire pe viață, pe care o purta și după 50 de ani”, a relatat Matei Lucescu.

El a subliniat că astfel de povești i-au arătat cât de mult pot conta gesturile simple în viața oamenilor. În același timp, a fost impresionat de efortul unor persoane de a fi prezente la ceremonie, inclusiv al unui bărbat în scaun cu rotile.

„S-a chinuit să urce niște trepte foarte grele doar ca să ajungă acolo și să-și ia rămas bun. M-a marcat enorm. A fost o dovadă de iubire și respect incredibilă”, a spus acesta.

Momentul a fost descris de nepotul marelui antrenor drept unul de unitate, dincolo de rivalități sau diferențe.

„Am văzut galerii ale unor echipe rivale împreună, fără tensiuni. Am văzut oameni din politică, din tabere diferite, care au venit să își ia rămas bun. A fost un moment care i-a adus pe toți împreună”, a explicat Matei Lucescu.

De asemenea, el a evidențiat atitudinea tatălui său, care a rămas pe toată durata evenimentului pentru a le mulțumi personal celor prezenți.

„A ținut foarte mult să le mulțumească tuturor celor care au venit. A fost un gest de respect și recunoștință pentru oamenii care au fost alături de noi în acele momente dificile”, a adăugat acesta.

În final, Matei Lucescu a mărturisit că familia nu se aștepta la un număr atât de mare de oameni.

„Nu ne-am imaginat nicio clipă că vor veni atât de mulți. A fost copleșitor și ne-a impresionat profund”, a concluzionat el.