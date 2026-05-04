Prima pagină » Politic » Reacția ministrului Finanțelor la explozia cursului euro. Instabilitatea politică împinge leul la minim istoric

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că deprecierea leului și atingerea unui nou maxim al cursului euro sunt consecințe directe ale instabilității politice și ale percepției investitorilor asupra riscurilor din economia României.
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare / Sursa foto: Alexandru Dobre - MediafaxFoto
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 20:57, Politic

La finalul ședinței extraordinare de Guvern, oficialul a subliniat că nivelul cursului de schimb, care a urcat la aproape 5,2 lei pentru un euro, reflectă tensiunile din ultimele săptămâni.

Potrivit acestuia, piețele financiare reacționează în principal la două elemente: credibilitatea traiectoriei fiscal-bugetare și capacitatea României de a atrage fonduri europene, inclusiv prin PNRR.

„Investitorii și agențiile de rating se uită dacă România își menține disciplina fiscală și dacă reușește să absoarbă banii europeni. Turbulențele politice sunt văzute ca un risc major pentru aceste obiective”, a declarat Nazare.

Ministrul a explicat că presiunile asupra leului nu sunt izolate, ci vin în contextul unor factori multipli, inclusiv creșterea dobânzilor la care statul se împrumută. Acestea au fost influențate atât de contextul internațional, cât și de evoluțiile interne, precum anunțul moțiunii de cenzură.

În acest context, oficialul a indicat că stabilizarea cursului depinde direct de clarificarea situației politice.

„În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează”, a precizat el.

Pe lângă evoluțiile din piața valutară, Nazare a atras atenția asupra riscurilor legate de implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, într-un moment critic pentru finalizarea programelor. Potrivit acestuia, administrația publică trebuie să accelereze implementarea a peste 11.000 de proiecte pentru a evita pierderea finanțărilor.

