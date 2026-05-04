Euro atinge un nou record istoric cu o zi înainte de moțiunea de cenzură

Banca Națională a României a anunțat luni, 4 mai 2026, un curs oficial de 5,1998 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană. Nivelul este cu 0,0581 lei peste cursul de joi, când euro fusese cotat la 5,1417 lei.

Înainte de ora 13.00, momentul la care BNR publică referința oficială, euro depășise pragul de 5,2 lei pe piața valutară. Cotația a coborât însă sub acest nivel cu puțin timp înainte de anunțul oficial, evoluție interpretată în piață drept semn al unei intervenții limitate a Băncii Naționale pentru temperarea volatilității.

Presiunea pe leu s-a accentuat după ce, vineri, când piața locală a fost închisă, euro a urcat în tranzacțiile internaționale până la aproximativ 5,2170 lei. Luni dimineață, moneda europeană se tranzacționa în jurul nivelului de 5,19 lei, înainte ca referința oficială să confirme apropierea de pragul psihologic de 5,2 lei.

Deprecierea accelerată a monedei naționale este asociată de analiști riscului politic, după ieșirea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Votul asupra moțiunii este programat pentru 5 mai, iar blocajul politic ar putea pune presiune pe randamentele datoriei publice, ratingul de țară și accesul României la fonduri europene.

Contextul economic amplifică reacția piețelor. România trebuie să reducă deficitul bugetar, după un nivel de peste 9% din PIB în 2024, iar guvernul are reforme de îndeplinit pentru accesarea a peste 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare și reziliență înainte de termenul-limită din august.

Și costul de împrumut crește

Tensiunea s-a transmis și către piața titlurilor de stat, unde randamentele obligațiunilor guvernamentale au urcat, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru împrumuturile statului. În piață sunt vehiculate randamente în jurul nivelului de 7,4%, apropiate de maximele atinse în perioadele recente de stres financiar.

Episodul amintește de presiunile apărute în urmă cu un an, după primul tur al alegerilor prezidențiale, când euro s-a apreciat brusc față de leu, iar dobânzile cerute pentru finanțarea României au crescut puternic.