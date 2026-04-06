Un reprezentant al BCE afirmă că politica monetară a zonei euro va depinde de amploarea perturbărilor din sectorul energetic

Yannis Stournaras, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat luni că politica monetară adecvată pentru zona euro va depinde de amploarea și natura întreruperilor în aprovizionarea cu energie cauzate de conflictul din Iran.
Un reprezentant al BCE afirmă că politica monetară a zonei euro va depinde de amploarea perturbărilor din sectorul energetic
Andrei Rachieru
06 apr. 2026, 12:52, Economic

Dacă creșterea prețurilor la energie se va dovedi a fi temporară, necesitatea unei ajustări a politicii monetare va fi limitată, a declarat Stournaras, membru al Consiliului guvernatorilor BCE și guvernator al Băncii Greciei, în cadrul adunării anuale a acționarilor băncii centrale grecești, care a avut loc la Atena, scrie Reuters.

El a adăugat că se așteaptă o orientare mai restrictivă a politicii monetare dacă presiunea exercitată de creșterea prețurilor la energie se va dovedi mai puternică și mai persistentă, afectând așteptările privind inflația pe termen mediu și evoluția salariilor.

