Un reprezentant al BCE afirmă că politica monetară a zonei euro va depinde de amploarea perturbărilor din sectorul energetic

Dacă creșterea prețurilor la energie se va dovedi a fi temporară, necesitatea unei ajustări a politicii monetare va fi limitată, a declarat Stournaras, membru al Consiliului guvernatorilor BCE și guvernator al Băncii Greciei, în cadrul adunării anuale a acționarilor băncii centrale grecești, care a avut loc la Atena, scrie Reuters.

El a adăugat că se așteaptă o orientare mai restrictivă a politicii monetare dacă presiunea exercitată de creșterea prețurilor la energie se va dovedi mai puternică și mai persistentă, afectând așteptările privind inflația pe termen mediu și evoluția salariilor.