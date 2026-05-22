Colaps ecologic în Lesbos / 32.000 de animale, îngropate fără protecție

Criza sanitară a febrei aftoase care ține de cel puțin două luni riscă să aducă insula grecească în colaps ecologic. Autoritățile veterinare sunt depășite de numărul mare de carcase de animale pe care nu pot să le gestioneze.
ekathimerini.com
Luiza Moldovan
22 mai 2026, 16:22, Știri externe
Autoritățile grecești se confruntă cu un colaps logistic în gestionarea epidemiei de febră aftoasă de pe insula Lesbos, potrivit ekathimerini.com.

Mii de carcase de animale sunt îngropate în masă fără măsuri de protecție a mediului, stârnind alarme din partea experților privind contaminarea pe termen lung a apelor subterane.

De nouă săptămâni, insula grecească Lesbos se confruntă cu un focar de febră aftoasă care a dus la sacrificarea a peste 32.000 de oi și capre.

Experții în mediu au intrat în panică

Și, cum o criză sanitară nu vine niciodată singură, insula se confruntă acum cu o a doua urgență: gestionarea carcase­lor.

Singura instalație de incinerare de pe insulă poate procesa cel mult 300 de animale pe zi, un ritm complet insuficient față de amploarea sacrificărilor.

Ca urmare, autoritățile au recurs la îngroări în masă fără măsuri de protecție a mediului, o practică ce alarmează experții în protecția mediului.

Sursele de apă freatică odată contaminate, consecințele sunt greu de gestionat

Specialiștii avertizează că deșeurile organice neizolate reprezintă o amenințare serioasă pentru apele subterane ale insulei, cu potențiale consecințe pe termen lung pentru sănătatea populației și ecosistemele locale.

Contaminarea unor surse de apă freatică ar putea fi greu de remediat odată produsă.

„Serviciile veterinare lucrează distructiv pentru cetățeni și mediu”, potrivit unui oficial regional demisionar, 18 mai 2026.

Servicii veterinare cu management defectuos

Tensiunile instituționale au escaladat pe 18 mai, când un oficial regional a demisionat, acuzând public serviciile veterinare de un management defectuos.

Un comitet de gestionare a impactului de mediu a fost înființat abia în această săptămână, la aproape două luni de la debutul epidemiei, ceea ce ridică semne de întrebare privind reacția autorităților.

