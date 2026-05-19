Stare de alertă în Grecia / Un miros puternic de gaz a fost raportat în centrul Atenei și în suburbiile sudice

Operatorul de gaz din Grecia, DESFA, a fost alertat marți după ce mai mulți locuitori și companii au raportat un puternic miros de gaz natural în suburbiile din sudul Atenei, potrivit presei elene.

Un miros deosebit de puternic a fost raportat în cel puțin șase localități.

Canalul de televiziune SKAI a primit informații potrivit cărora elevii au fost evacuați din școli, în unele zone.

Primar: „Un miros intens, până la sufocare”

În Nea Smyrni, un oraș din sudul Atenei cu 70.000 de locuitori, autoritățile le-au cerut oamenilor să-și țină ferestrele închise.

Pompierii au fost alertați de mai mulți cetățeni, însă, după investigații, nu au fost raportate scurgeri sau urgențe.

În Palaio Faliro, angajații primăriei au fost evacuați din cauza mirosului intens, iar autoritățile investighează chiar acum sursa acestuia.

Potrivit primarului Giannis Fostiroppoulos, „mirosul din interiorul clădirii a fost foarte intens, până la sufocare. Am contactat toate autoritățile relevante, dar nu am primit nicio informație”.

Starea de îngrijorare este generalizată

Starea de îngrijorare este generalizată în mai multe zone din Pireu, Keratsini, Glyfada, Palaio Faliro, Neos Kosmos, Kallithea.

Mirosul de gaz a ajuns chiar și în centrul Atenei, în special în clădirea Parlamentului.

Serviciul PERPA (Reducerea Poluării și Conservarea Petrolului și Gazelor) a asigurat municipalitatea că mirosul nu este rezultatul unei poluări periculoase a mediului.

Rămâne recomandarea autorităților ca oamenii să-și închidă ferestrele.