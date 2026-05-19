Comoara ascunsă a Greciei / 800.000 de case stau goale

Aproximativ 12% din fondul total de locuințe al Greciei – echivalentul a 800.000 de proprietăți – stau goale și ar putea fi activate pentru a combate criza locuințelor, a declarat duminică Mando Zisopoulou, directorul politicilor de locuințe din cadrul Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei, la Forumul Imobiliar din Atena.

Datele provin dintr-un studiu privind politica națională de locuințe, ale cărui concluzii urmează să fie publicate în zilele următoare.

Proprietăți vechi, localizate greșit

Problema nu e simplă. Zisopoulou a semnalat două obstacole majore.

În primul rând, majoritatea locuințelor goale nu se află acolo unde e nevoie de ele: „Din păcate, acestea se află în sud-estul Mării Egee și în insulele Ionice, în timp ce numărul caselor goale din orașele mari este mai mic”, a spus oficialul.

În al doilea rând, starea acestor proprietăți ridică semne de întrebare serioase: aproximativ 22% au fost construite înainte de anii 1960, iar în total 80% au cel puțin 25 de ani.

Renovarea lor va necesita fonduri considerabile.

500 de milioane de euro pentru renovări

Guvernul grec a ales totuși să mizeze pe acest fond imobiliar existent înainte de a construi locuințe noi.

Ministerul intenționează să utilizeze 500 de milioane de euro din fonduri europene pentru un program de renovări ușoare ale proprietăților vechi și goale.

„Aceasta este o comoară ascunsă, deoarece casele goale sunt numeroase și mai ușor de activat în comparație cu construirea unei clădiri noi”, a explicat Zisopoulou.

Pe lângă renovare, multe dintre aceste proprietăți au nevoie și de rezolvarea unor probleme juridice – litigii de succesiune sau nereguli urbanistice.

Lena Kontogeorgou, președinta asociației notarilor din Atena, Pireu, Marea Egee și Dodecanez, a remarcat că un proiect de lege privind succesiunile, aflat în curs de adoptare, ar putea debloca multe dintre aceste cazuri.