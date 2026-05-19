Cum își schimbă miliardarii vilele de vacanță între ei: clubul secret al caselor de lux

Una dintre cele mai cunoscute platforme este Thirdhome, o companie fondată în 2010 de dezvoltatorul imobiliar american Wade Shealy. Ideea a pornit după ce acesta a observat că multe dintre casele de vacanță ale prietenilor săi stăteau goale cea mai mare parte a anului, scrie The New York Times. Astăzi, platforma reunește aproape 11.000 de proprietăți de lux din 95 de țări și intermediază între 600 și 700 de schimburi în fiecare lună. Sistemul funcționează diferit față de schimburile clasice de locuințe. Proprietarii nu sunt obligați să meargă în casa persoanei care vine la ei, ci pot alege orice proprietate disponibilă din rețea. „Ideea era să poți merge exact în destinația pe care ți-o dorești”, a explicat fondatorul companiei.

Vile pe plajă, cabane alpine și case cu heliport

Platforma acceptă doar proprietăți exclusiviste. Valoarea medie a unei case listate este de aproximativ 2,3 milioane de dolari. Printre cele mai spectaculoase exemple se numără o vilă construită lângă Marele Zid Chinezesc, evaluată la 6 milioane de dolari, cu opt dormitoare și personal propriu, sau o casă ultramodernă din Queenstown, Noua Zeelandă, dotată inclusiv cu heliport și vedere spre lacul Wanaka. Compania include și mii de reședințe afiliate unor hoteluri premium precum Ritz-Carlton, Rosewood Hotels sau Auberge Resorts Collection.

De ce preferă bogații schimbul în locul închirierii

Mulți proprietari spun că evită platformele clasice de închiriere din teama că locuințele lor ar putea fi deteriorate de turiști necunoscuți. În schimb, ideea unui club exclusivist format din oameni care dețin la rândul lor proprietăți de lux oferă mai multă încredere. „Spiritul companiei este că îți împrumuți casa unui prieten de încredere”, a spus Stéphane Rio, antreprenor francez și proprietarul unei case de 3 milioane de dolari de lângă Paris. Un alt avantaj este costul redus. Membrii plătesc în medie aproximativ 650 de dolari pentru o săptămână într-o proprietate de lux care, în mod normal, ar costa zeci de mii de dolari la închiriere.

Un nou model de lux după pandemie

Experții imobiliari spun că modelul a devenit tot mai atractiv într-o perioadă în care proprietarii bogați caută experiențe premium fără să renunțe la activele lor imobiliare. Economistul Taylor Marr, de la compania imobiliară Redfin, explică faptul că proprietarii au astfel un motiv să păstreze casele de vacanță în loc să le vândă. „Îți păstrezi investiția într-o proprietate de lux și în același timp poți călători în alte reședințe exclusiviste la costuri minime”, a spus acesta. Pentru mulți membri, experiența este principalul câștig. Unii au ajuns astfel să stea în lodge-uri africane lângă rezervații naturale, vile private din Bahamas sau proprietăți spectaculoase din Finlanda și Thailanda – locuri pe care nu și le-ar fi permis niciodată prin închiriere clasică