NABU și SAPO, structurile anticorupție ale Ucrainei, au anunțat astăzi că au suspiciuni asupra altor 6 membri ai unui grup organizat pentru legalizarea unor bunuri dobândite ilegal. Procurorii susțin că este vorba despre:

• fostul viceprim-ministru al Ucrainei;

• un om de afaceri (unul dintre liderii organizației demascate în noiembrie 2025 în cadrul operațiunii speciale „Midas”);

• alte persoane

Conform anchetei, în perioada 2021–2025, suspecții au spălat peste 460 de milioane de grivne (10,46 milioane de dolari americani) prin construirea unui oraș rural în satul Kozyn, regiunea Kiev.

Aceasta implică construirea a patru reședințe private cu clădiri și structuri auxiliare, precum și a unei reședințe publice separate – o zonă spa – pe parcele de teren cu o suprafață totală de aproximativ 8 hectare.

O parte din fondurile cheltuite pentru construcție au fost obținute prin intermediul unei așa-numite „spălătorii” (spălare de bani) controlate de un om de afaceri – viitorul proprietar al uneia dintre reședințe de aproape 9 milioane de dolari.

Finanțarea, în special, a fost efectuată din contul fondurilor primite ca urmare a implementării schemelor de corupție la PJSC NNEGC Energoatom, anunță procurorii.

Publicația Strana susține că este vorba despre patru case aflate una lângă alta, în suburbiile Kievului: una este a lui Ermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, două sunt ale vicepremierului și afaceristului din grupare – Cernișov și Mindic și – și alta ar fi chiar a lui Zelenski.

„Filmele noi publicate ieri privind cazul „Midas” se referă în principal la trei figuri cheie ale cazului:

Ermak însuși (notat ca R2),

fostul vice prim ministru Cernișov (R4, Che Guevara)

omul de afaceri apropiat de Zelenski, Timur Mindic (R3, Carlson).

Aceștia discută detalii privind construirea a patru case de lux – termene, finanțare, design, amenajare. Conform anchetei, grupul a spălat aproape 9 milioane de dolari din fonduri furate prin scheme de corupție (în special în domeniul energiei) pentru a plăti construcțiile.

Procesul de construcție a fost coordonat de Cernișov și Mindic, precum și de subordonații lor. De asemenea, pe înregistrări apare și Ermak, care discută personal cu designerul despre „vizualurile” viitoarei vile.

Cu toate acestea, ancheta NABU arată că clienții construcției au fost mai mulți. Aceștia sunt notați ca persoanele R1, R2, R3 și R4 – și acestea sunt desemnările figurilor implicate în caz în discuțiile lor private”, arată Strana.

Jurnaliștii susțin că R2 se referă la Ermak, R3 – la Mindic, iar R4 – la Cernișov și se întreabă dacă R1 este chiar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Anterior, mass-media a scris că Cernișov construiește în suburbiile Kievului vile pentru el însuși, Mindic, Ermak și președintele Zelenski. Având în vedere această informație, R1 ar putea fi președintele Zelenski. Posibila implicare a lui Zelenski este confirmată indirect de filmele publicate de NABU. Acolo, Cernișov (pe atunci ministru al dezvoltării comunităților și teritoriilor), invocând instrucțiunile „șefului”, a cerut în martie 2022 (adică la scurt timp după începutul invaziei ruse) accelerarea construcției de vile. Menționăm că „șeful” în acest caz ar putea fi doar Zelenski. Este puțin probabil ca cel la care se referea să fie fostul șef al guvernului, Shmygal, care nu a avut nicio legătură cu gruparea.

Publicația amintește că Zelenski are imunitate la urmărire penală atât timp cât este președinte, dar ancheta NABU ar putea pune presiune pe el la luarea deciziilor:

Cu toate acestea, conform Constituției ucrainene, el are imunitate la urmărire penală atâta timp cât rămâne președinte. Dar odată ce își va părăsi funcția, toate cazurile pot fi reluate. De asemenea, acestea pot fi folosite pentru a anula șansele lui Zelenski de a fi reales la alegeri. Sau pentru a-l forța să ia anumite măsuri – atât în ceea ce privește încheierea războiului, cât și respectarea condițiilor UE privind adoptarea de legi care să îi priveze pe președinți de controlul asupra organelor de aplicare a legii”.