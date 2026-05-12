Curse ilegale de cai și focuri de armă în Sicilia. Poliția a deschis o anchetă

Clipul, filmat, potrivit relatărilor, vinerea trecută, arată doi jochei conducând căruțe trase de cai cu viteză nebună pe drumurile de țară din orașul Palagonia, lângă Catania, în estul Siciliei, potrivit The Guardian.

În spatele lor, zeci de oameni îi urmăresc pe scutere, trăgând focuri de armă în aer. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare de către un activist pentru drepturile animalelor, Enrico Rizzi.

Poliția a declarat: „În urma sesizărilor privind o cursă de cai neautorizată, însoțită de zeci de persoane care filmau evenimentul și trăgeau focuri de armă în aer, poliția a efectuat investigații în cartierul San Cristoforo din Catania, ceea ce a dus la sesizarea procurorilor împotriva a doi bărbați în vârstă de 40 și 45 de ani. Ofițerii au început imediat inspecții intensive la mai multe grajduri din cartierul San Cristoforo, împreună cu medicii veterinari de la departamentul regional de sănătate, pentru a identifica caii folosiți în cursă și a-i pune în siguranță”.

Caii au fost confiscați, iar grajdurile închise. Mai multe persoane au fost duse la secția de poliție pentru a fi interogate, iar ancheta continuă.

Cursele ilegale de cai rămân răspândite în Sicilia, precum și în Calabria și Campania. Anchete anterioare au arătat că astfel de curse sunt adesea organizate de familii mafiote legate de Cosa Nostra, Camorra și ’Ndrangheta.

Cursele generează sume mari de bani nedeclarați, pariurile ajungând adesea la mii de euro pentru un singur eveniment. Orașele în care fenomenul este cel mai înrădăcinat includ Catania, Messina și Palermo, unde raidurile repetate ale poliției de-a lungul anilor au dus la arestări, urmăriri penale și confiscarea grajdurilor ilegale.