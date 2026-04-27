Cinci activiști pro-palestinieni vor fi judecați pentru atacul asupra unei fabrici de arme israeliene din Germania

Cinci activiști pro-palestinieni urmează să se prezinte în instanță în urma unui atac asupra unei companii israeliene de armament din Germania , într-o procedură despre care familiile lor spun că ar putea deveni un „proces spectacol”.
Laurențiu Marinov
27 apr. 2026, 08:17, Știri externe

Activiștii din Berlin, cetățeni britanici, irlandezi, germani și spanioli, sunt deținuți preventiv în închisori separate începând cu 8 septembrie. Se presupune că au spart sediul Elbit Systems, din orașul Ulm din Baden-Württemberg, în primele ore ale zilei de 8 septembrie, provocând pagube în valoare de sute de mii de euro înainte de a fi arestați, potrivit The Guardian.

Cei cinci membri ai grupului Ulm au fost acuzați de încălcarea proprietății private, distrugerea de proprietăți și participarea la o organizație criminală, în temeiul articolului 129 din codul penal german. Procesul urmează să înceapă luni.

Acuzația conform secțiunii 129 înseamnă că autoritățile îi consideră pe acuzați o amenințare la adresa societății, permițându-le să refuze eliberarea pe cauțiune. Familiile inculpaților spun că aceștia au fost închiși până la 23 de ore pe zi și au avut acces restricționat la vizite, cărți, apeluri telefonice și corespondență. Dacă sunt găsiți vinovați, aceștia riscă până la cinci ani de închisoare.

Activiștii, oferiți drept exemplu

Vorbind în numele tuturor inculpaților, Benjamin Düsberg, avocatul lui Daniel Tatlow-Devally, în vârstă de 32 de ani, din Dublin, a declarat că, în opinia sa, statul german încearcă să-i facă pe cei cinci un exemplu, niciunul neavând condamnări anterioare.

Atacul asupra fabricii de arme a fost o acțiune în „apărarea altora” în încercarea de a obstrucționa circulația armelor către Israel, a spus el.

Elbit Systems este cel mai important furnizor de arme terestre pentru Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

