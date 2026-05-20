„Monstruos, rușinos și inuman”: activiștii „Flotilei Gaza” sunt forțați să îngenuncheze în Israel

O înregistrare video, publicată de ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, îi surprinde pe activiștii reținuți de pe nava ce ducea ajutor umanitar în Gaza îngenunchiind și cu mâinile legate, potrivit AFP.

Răspunsul mai multor țări la înregistrare

Mai multe țări au reacționat la înregistrare, condamnând ferm tratamentul aplicat activiștilor.

Ministrul de externe francez, Jean-Noël Barrot, a declarat, miercuri, că l-a convocat pe ambasadorul israelian din cauza „acțiunilor inacceptabile” ale ministrului israelian al securității naționale.

„Am solicitat ca ambasadorul israelian în Franța să fie convocat, pentru a ne exprima indignarea și a obține explicații”, a declarat ministrul.

„Acțiunile domnului Ben Gvir față de pasagerii flotilei Global Sumud, denunțate de propriii săi colegi din guvernul israelian, sunt inacceptabile”, a precizat el, adăugând că „indiferent ce crede cineva despre această flotilă, și ne-am exprimat în repetate rânduri dezaprobarea față de această acțiune, compatrioții noștri care participă la ea trebuie tratați cu respect și eliberați cât mai curând posibil”, mai arată sursa.

Potrivit organizatorilor ajutorului umanitar, 37 de cetățeni francezi aflați în flotilă au fost reținuți de autoritățile israeliene.

Italia a condamnat, de asemenea, tratamentul activiștilor ca fiind „inacceptabil”.

Activiștii nu sunt tratați cu demnitate sau respect

Ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a declarat că este „îngrozită și șocată” de videoclip, activiștii fiind „deținuți ilegal… nu sunt tratați în niciun fel cu demnitatea sau respectul cuvenit”. Ea a cerut eliberarea „imediată” a participanților la flotila irlandeză care au fost arestați, inclusiv a surorii președintelui irlandez Catherine Connolly.

De asemenea, ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a declarat că tratamentul activiștilor este „monstruos, rușinos și inuman”, menționând că îl va convoca de urgență pe cel responsabil la Madrid și că cere scuze publice din partea Israelului.

Și Turcia și-a expus punctul de vedere, condamnând „mentalitatea barbară” a guvernului israelian.

Marți seara, Ministerul israelian de Externe a declarat că cei 430 de membri ai „flotilei din Gaza”, interceptați luni în largul coastei Ciprului de marina israeliană, se află în drum spre Israel. Însă, organizatorii mișcării umanitare susțin că un total de 486 de persoane au fost reținute.

Aproximativ cincizeci de nave au plecat din Turcia săptămâna trecută, într-o nouă încercare de a rupe blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza.