ONU cere Israelului eliberarea „imediată” a doi activiști reținuți după interceptarea unei flotile cu ajutoare pentru Gaza

Cei doi activiști sunt Saif Abukeshek, cetățean spaniol, și Thiago Ávila, activist brazilian. Ei se aflau printre zecile de participanți la flotila „Global Sumud”, interceptată de forțele israeliene în apele internaționale, în largul coastelor Grecia. Potrivit ONU, cei doi sunt deținuți într-o închisoare din orașul israelian Ashkelon și nu au fost puși oficial sub acuzare, mai scrie Euronews.

ONU cere o anchetă privind acuzațiile de abuz

„Israelul trebuie să îi elibereze imediat și necondiționat”, a declarat purtătorul de cuvânt al biroului ONU pentru drepturile omului, Thameen Al-Kheetan. Acesta a afirmat că „nu este o crimă să îți arăți solidaritatea și să încerci să aduci ajutor umanitar populației palestiniene din Gaza”. Reprezentanții celor doi activiști susțin că aceștia ar fi fost abuzați în detenție și au intrat în greva foamei de șase zile. ONU a calificat drept „îngrijorătoare” relatările privind tratamentele aplicate și a cerut investigarea cazului. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a transmis Al-Kheetan.

Flotila plecase din Franța, Spania și Italia

Navele participante la flotilă au plecat din Franța, Spania și Italia cu scopul declarat de a sparge blocada impusă asupra Fâșiei Gaza și de a livra ajutoare umanitare populației afectate de război. Israelul susține însă că blocada navală este legală și necesară din motive de securitate. Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că activiștii interceptați urmau să fie transferați în Grecia, în coordonare cu autoritățile elene. „Israelul nu va permite încălcarea blocadei navale legale asupra Gazei”, a transmis acesta într-o postare pe platforma X.

Israelul califică flotilele drept „provocări”

În trecut, autoritățile israeliene au descris astfel de inițiative drept acțiuni de imagine și provocări politice. Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a numit flotila „provocatoare”. ONU a cerut totodată Israelului să permită accesul ajutoarelor umanitare în Gaza și să înceteze folosirea detențiilor arbitrare și a legislației antiteroriste formulate vag, despre care afirmă că încalcă dreptul internațional.