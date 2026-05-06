Un bărbat este acuzat în SUA că a furat 450 de milioane de dolari de la un miliardar mexican

Un bărbat cu mai multe identități false a fost pus sub acuzare în Statele Unite după ce ar fi orchestrat o schemă financiară prin care ar fi obținut aproximativ 450 de milioane de dolari de la miliardarul mexican Ricardo Salinas Pliego, folosind în mod fraudulos numele celebrei familii americane Astor, transmite AP.
Victor Dan Stephanovici
06 mai 2026, 13:18, Știri externe

Potrivit procurorilor federali americani, Vladimir Sklarov, în vârstă de 63 de ani, cunoscut și sub numele de Gregory Mitchell sau Mark Simon Bentley, a creat o companie-fantomă numită „Astor Asset Group”, prezentată drept o instituție financiară legitimă, susținută de influenta familie Astor din New York, scrie AP.

Procurorii: compania folosea prestigiul familiei Astor pentru a atrage victime

Anchetatorii susțin că Sklarov și complicii săi au convins victima că firma poate acorda împrumuturi garantate cu acțiuni și că dispune de sprijinul financiar al familiei Astor. Familia îl includea pe John Jacob Astor, unul dintre cei mai bogați oameni din America secolului al XIX-lea. Deși rechizitoriul desecretizat nu menționează explicit numele victimei, documente judiciare din Marea Britanie și declarațiile publice ale lui Ricardo Salinas Pliego confirmă că acesta a fost ținta fraudei. „Mă simt ca un idiot absolut. Cum am putut să cad în capcana asta?”, declara omul de afaceri mexican într-un interviu acordat anterior publicației The Wall Street Journal.

Acțiuni de 450 de milioane de dolari, lichidate fără acord

Potrivit procurorilor, în 2021, Salinas căuta un împrumut de 100 de milioane de dolari, garantat cu acțiuni ale unei companii pe care o controla. Sklarov, folosind identitatea „Gregory Mitchell” și prezentându-se drept director al Astor Asset Group, ar fi promis un împrumut de cel puțin 115 milioane de dolari. În schimb, miliardarul mexican a oferit drept garanție acțiuni evaluate la peste 450 de milioane de dolari, care trebuiau doar păstrate, nu vândute. Anchetatorii susțin însă că Sklarov a lichidat acțiunile, a folosit o parte din bani pentru finanțarea împrumutului și ar fi păstrat sute de milioane de dolari pentru el și complicii săi. Victima ar fi aflat abia în iulie 2024 că acțiunile fuseseră deja vândute.

Suspectul a fost arestat la Chicago

Vladimir Sklarov a fost arestat sâmbătă la Chicago, în baza rechizitoriului emis de un mare juriu federal din New York. Autoritățile americane au precizat că suspectul este originar din Atena, iar presa americană l-a descris drept un american născut în Ucraina, condamnat anterior pentru fraude. Audierea privind menținerea sa în arest este programată vineri la tribunalul federal din Chicago. Procurorul federal Jay Clayton a declarat că Sklarov a folosit în mod deliberat prestigiul numelui Astor pentru a câștiga încrederea investitorilor. „Totul a fost o minciună. A folosit un prestigiu fals pentru a obține controlul asupra unor acțiuni în valoare de sute de milioane de dolari, pe care apoi le-a lichidat în propriul beneficiu”, a transmis acesta.

