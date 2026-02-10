Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil

Tranzacții de o valoare incredibilă au fost realizate weekend-ul trecut pe platforma Kalshi, potrivit CNBC. CEO-ul Kalshi, Tarek Mansour, a declarat marți că volumul tranzacțiilor cu ocazia evenimentului Super Bowl Sunday a depășit 1 miliard de dolari. Este o creștere cu 2.700% față de anul precedent și un record al platformei privitor la tranzacțiile zilnice.

„A fost un weekend incredibil”, a declarat Mansour pentru Squawk Box de la CNBC marți.

Kalshi este o platformă de tipul bursă de predicții care permite utilizatorilor să tranzacționeze contracte bazate pe rezultatele unor evenimente din lumea reală. Evenimentele pot fi din diferite domenii precum sportul, politica, muzica și piețele financiare.

Tarek Mansour a spus că volumul tranzacțiilor pentru piesa de deschidere a lui Bad Bunny, interpretată la pauza meciului din finala campionatului de fotbal american, a depășit 100 de milioane de dolari. De asemenea, tranzacțiile privind predicțiile pe numele celui care urma să cânta alături de Bad Bunny au depășit suma 45 de milioane de dolari.

Succesul uriaș al platformei a provocat și probleme. Unele tranzacții s-au blocat din cauza numărului mare de utilizatori.

„Banii tăi sunt în siguranță și, pe drum, va dura mai mult până ajung”, a scris o reprezentantă a Kalshi.

Tranzacții pe o platformă reglementată

Activitatea Kalshi este reglementată la nivel federal în SUA. Recent, platforma a fost vizată de suspiciuni privitoare la tranzacționarea de informații privilegiate. Săptămâna trecută, chiar înainte de Super Bowl, platforma a anunțat măsuri suplimentare pentru a supraveghea tranzacțiile și a elimina conturile suspecte.

„Ca piață financiară reglementată de Commodity Futures Trading Commission, avem aceleași reguli ca Nasdaq și Bursa de Valori din New York și avem același mecanism de aplicare a legii”, a explicat Tarek Mansour.

În ultimul an, platforma a desfășurat 200 de investigații și a blocat mai multe conturi relevante, unele cazuri fiind sesizate anchetatorilor pentru începerea urmăririi penale.