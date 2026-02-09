Trump despre show-ul lui Bad Bunny de la Super Bowl: „O ofensă la adresa măreției Americii”

Bad Bunny a intrat în istorie ca primul artist latino care a susținut singur show-ul de la pauza Super Bowl-ului. Spectacolul său, cântat integral în spaniolă, a oferit o incursiune în muzica latino, cuprinzând genuri precum reggaeton, salsa și Latin trap. Evenimentul a inclus și apariții-surpriză ale unor nume sonore din industria muzicală și cinematografică, mai arată Euronews.

Dincolo de muzică, artistul a transmis un mesaj puternic despre identitate, redefinind conceptul de „America” ca pe un spațiu comun pentru toate națiunile continentului. Finalul spectacolului a fost centrat pe un apel la solidaritate și incluziune, respingând ura.

Reacții politice și critici

Reacția politică nu a întârziat să apară. Donald Trump a postat rapid pe platforma sa de socializare, calificând show-ul drept „neinspirat” și „de neînțeles pentru public”, considerându-l nepotrivit pentru un eveniment urmărit de milioane de familii.

Critica președintelui vine în contextul unor tensiuni mai vechi. De luni de zile, cercurile conservatoare apropiate mișcării MAGA au contestat alegerea lui Bad Bunny ca headliner, invocând pozițiile sale pro-imigrație și criticile publice la adresa agenției ICE. Artistul și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru comunitățile de migranți, condamnând violența și discriminarea. Astfel, spectacolul a fost perceput de unii nu doar ca un act artistic, ci și ca o declarație politică.

Deși tabăra conservatoare a promovat un eveniment alternativ cu tentă patriotică, audiența acestuia a fost mult inferioară celui principal. Primele estimări indică faptul că performanța lui Bad Bunny ar putea depăși recordurile de audiență stabilite în anii precedenți.

Reacțiile online au fost polarizate, însă majoritatea au fost favorabile artistului. Mulți spectatori au considerat că spectacolul a reflectat mai fidel diversitatea Americii contemporane.

Cultura pop – un adevărat câmp de luptă

Această situație evidențiază încă o dată modul în care cultura pop a devenit un câmp de luptă ideologic în Statele Unite. Pentru unii, mesajul de unitate a fost unul natural; pentru alții, o provocare directă.

Cert este că show-ul de la Super Bowlul din 2026 va rămâne în istorie nu doar ca un moment muzical de succes, ci și ca un episod semnificativ în dezbaterea privind identitatea, imigrația și înțelesul modern al „măreției Americii”.