Geografia singurătății: Cel mai neprietenos loc de pe pământ și motivul pentru care oamenii bogați sunt mai fericiți

Cactușii prickly pear marginesc câmpurile roșu-brun. În câteva sunt culturi, dar în multe cactusul este singurul indiciu de verdeață. Copii mici, care ar trebui să fie la școală, pășunează vite zebu pe drumuri prăfuite. Femei vând pungi cu cărbune în fața colibelor fragile de lemn de lângă drumul principal. Este sfârșitul sezonului secetos în sudul Madagascarului; localnicii tânjesc după ploaie. Au puțini bani și adesea le este foame. Sunt, de asemenea, singuri, relatează The Economist.

Mulți oameni cred că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate: societățile bogate devin atomizate pe măsură ce oamenii urmăresc averea, nu conexiunile sociale. Dar sondajele sugerează că acest lucru este greșit. Societățile occidentale, individualiste, unde mai mulți oameni trăiesc singuri și religia are un rol marginal, tind să fie mai puțin singure. Oamenii din țările sărace au mult mai multe șanse să se simtă singuri. Iar cea mai singură regiune, surprinzător, este Africa, patria conceptului sociabil ubuntu, care înseamnă „oamenii sunt oameni prin alți oameni”. În 2024, peste un sfert dintre africanii chestionați au declarat că s-au simțit singuri în ziua precedentă.

Pentru cei care apreciază definițiile, singurătatea este discrepanța dureroasă dintre așteptările legate de conexiuni sociale și realitate. Relațiile satisfăcătoare includ, în general, mai multe ingrediente, spune Samia Akhter-Khan de la Brandenburg Medical School. Acestea includ proximitate, sprijin, intimitate, distracție, respect și un sentiment de a contribui sau de a fi nevoie de tine.

Singurătatea este periculoasă. Cercetătorii au asociat-o cu atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Un studiu din 2010 estima că izolarea socială scurtează viața la fel de mult ca fumatul a 15 țigări pe zi. Meta-analize mai recente, care au examinat date de la milioane de oameni, arată că singurătatea crește riscul de deces cu aproximativ 14%. Persoanele singure au adesea obiceiuri nesănătoase, dar efectul persistă chiar și după controlarea acestora.

Geografia singurătății

Procentele celor care s-au simțit singuri ieri (2025 sau ultimele date disponibile):

Finlanda: 10%

SUA: 14%

India: 26%

Madagascar: 48%

Să fii singur nu doar că este este neplăcut. Crește riscul de anxietate și depresie și creează un cerc vicios.

„Ai singurătate care cauzează tulburări mentale și tulburări mentale care agravează sau cauzează izolare”, spune Palmira Fortunato dos Santos, psiholog clinician la Ministerul Sănătății din Mozambic.

Cele mai riguroase studii asupra singurătății s-au desfășurat în principal în Europa și America. Totuși, aceste regiuni reprezintă doar o mică parte din oamenii singuri la nivel global. În iunie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat o analiză a 23 de seturi de date, inclusiv Gallup World Poll, care acoperă 150.000 de oameni din aproximativ 150 de țări.

Rezultatul: cu cât o țară este mai săracă, cu atât locuitorii ei tind să fie mai singuri. Analiza The Economist, pe baza datelor Gallup, arată că acest fenomen se menține și în cadrul fiecărei țări: cei mai bogați din cele mai bogate locuri sunt cei mai puțin singuri; cei mai săraci din cele mai sărace sunt cei mai singuri.

Și cel mai singur loc de pe pământ este Madagascar. The Economist a zburat acolo pentru a afla de ce.

Cei mai mulți străini știu foarte puține despre această insulă uriașă din Oceanul Indian. Probabil presupun, corect, că lémurii cântători și dansatori din franciza de desene animate sunt fictivi. Poate au auzit că izolarea de milioane de ani a permis evoluția unei faune unice, de la broasca-roșie la ferocele fossa. Poate știu că Madagascar a trecut printr-o lovitură de stat în 2025. Dar știu aproape nimic despre oamenii care locuiesc acolo.

Singurătatea celor săraci

Madagascar are aproximativ 33 de milioane de locuitori, într-o țară de mai mult de două ori cât Marea Britanie. Cel mai mare grup etnic, malgașii, descind din coloniști din Africa de Est, Asia de Sud-Est și Oceania. Majoritatea trăiesc la țară și sunt foarte săraci. Aproximativ 70% supraviețuiesc cu mai puțin de 3 dolari pe zi.

În Ambovombe, un oraș din sudul arid și devastat de cicloane, străzile roșii nu par singuratice. Tarabe din lemn atrag cumpărători, căruțe trase de boi trec pe drum, muncitori stau în grupuri și discută așteptând oferte de lucru. Toți par să aibă o formă de conexiune socială. Totuși, pentru mulți nu este suficient. Un procent uluitor, 60% dintre oamenii din sudul Madagascarului, au spus Gallup că s-au simțit singuri în ziua precedentă.

Banii nu cumpără iubire. Dar fac socializarea mai ușoară

Robinette, vânzătoare de produse casnice de vârstă mijlocie, spune că petrece mult timp cu oamenii. Dar majoritatea sunt clienți, nu prieteni. Locuiește într-o cameră închiriată cu copiii, fără soț (poligamia este comună în această regiune), iar multe femei sunt nevoite să crească singure copiii. „Sunt puțini oameni care să mă ajute”, se plânge ea. „Adesea mă simt singură.”

Sărăcia nu cauzează singurătatea, dar banii influențează modul și frecvența socializării. În țările mai bogate, oamenii petrec mult mai mult timp cu prietenii, familia și colegii. În locurile mai sărace, se văd mai des cu vecinii, dar mai puțin cu alții. Timpul pentru socializare este mai ușor de găsit dacă poți plăti pentru lucruri care economisesc timp, de la mașini de spălat la livrări de alimente.

Banii influențează și calitatea relațiilor. Chiar și controlând contactul cu familia și prietenii, un venit mai mare previne singurătatea. Este logic: e mai ușor să te apropii de cineva la cină dacă poți plăti nota, mai ușor să legi prietenii cu alți fani de fotbal dacă îți permiți bilete și mai ușor să te relaxezi cu prietenii dacă nu îți faci griji permanente pentru bani.

Cei foarte săraci pierd ore întregi în muncă grea. În Ambovombe, de exemplu, majoritatea nu au apă curentă acasă și trebuie să o aducă de la fântâni sau să o cumpere. Dieu Donné, un bărbat de vârstă mijlocie cu scolioză, este prea slăbit pentru a transporta apa singur și se bazează pe alții.

Când nu plouă, fântânile seacă, apa devine mai scumpă și prietenii și familia trebuie să petreacă mai mult timp strângând bani. Astfel, nu mai au timp pentru el; se simte izolat și însetat. „Când cei dragi caută bani, nu le pasă de mine”, spune el. A contemplat sinuciderea.

Sărăcia poate tensiona relațiile. Studiile leagă sărăcia de neîncredere și conflicte. Stigmatizarea poate agrava problema. Brigitta, o tânără din Ambovombe, spune că oamenii o evită pentru că nu are serviciu.

Poate fi vindecarea singurătății găsită în Anglia?

Pentru a scăpa de sărăcie, mulți migrează în căutarea unui loc de muncă. Aceasta poate agrava singurătatea, spune Lana Razafimanantsoa de la African Women’s Development Fund. Madagascar este imens, accidentat și cu puține drumuri asfaltate, iar muncitorii migranți sunt adesea separați de cei dragi perioade lungi. Mama Brigittei a plecat să caute de lucru. „Mi-e dor de ea în fiecare zi”, spune ea.

Migrația afectează atât cei care pleacă, cât și cei care rămân, spune Chido Rwafa-Madzvamutse, consilier OMS pentru sănătatea mintală în Africa. Deși lipsesc studii longitudinale solide, există dovezi că perioadele de migrație în masă scad conexiunile sociale. Mențiunile despre singurătate în literatura engleză au crescut în secolele XIX și începutul XX, când mulți britanici părăseau satele pentru orașe. O recenzie a 25 de studii în China a constatat că singurătatea a crescut puternic între 1995 și 2011, pe măsură ce tinerii părăseau satele pentru muncă în fabrici. Cei rămași erau adesea mai bătrâni, mai săraci, mai bolnavi și singuri.

Cultura joacă un rol. În societățile colectiviste, așteptările stricte (de exemplu, ca copiii să aibă grijă de părinții bătrâni) pot lega oamenii în relații îndatoritoare, dar nesatisfăcătoare. Când obligațiile nu sunt îndeplinite, oamenii pot simți rușine, spune Dr. Akhter-Khan. În culturile individualiste, oamenii au mai multă libertate să rupă legăturile care îi fac nefericiți.

Experiment în desfășurare

Orice măsură care reduce sărăcia ar face probabil lumea mai puțin singură. Dar combaterea directă a singurătății poate funcționa, de asemenea. La 10.000 km de Madagascar, un experiment este în desfășurare pentru a îmbunătăți conexiunile sociale. Este în Frome, un oraș de piață englezesc, obișnuit după standardele lumii bogate, dar mult mai prosper decât Ambovombe.

Chiar și aici, mulți localnici se simt singuri. Helen Kingston, doctor, a observat că izolarea nu doar că îi face pe pacienți mai bolnavi, dar îi determină să vină mai des la cabinet, parțial pentru a avea cu cine să vorbească. În 2013, Dr. Kingston și o colegă, Jenny Hartnoll, și-au reorganizat practica. Au creat un serviciu în care au început să prescrie contact social și au instruit mii de locuitori ca „conectori comunitari”, oameni care îndrumă vecinii către surse de ajutor și activități sociale.

Rezultatele au fost remarcabile. Între 2013 și 2017, internările neplanificate în Frome au scăzut cu 14%, chiar dacă în Somerset, județul înconjurător, au crescut cu aproape 30%. Cercetătorii estimează că programul a economisit serviciului de sănătate local mai mult de 1 milion de lire sterline (1,3 milioane dolari). Sute de alte orașe au contactat autoritățile, sperând să reproducă modelul.

Idei similare pot funcționa și în țări mai sărace. În Zimbabwe, sute de „bănci ale prieteniei” au fost instalate în fața clinicilor. Femei mai în vârstă, numite „bunici”, sunt instruite să stea, să asculte, să ofere sfaturi și să încurajeze oamenii să caute sprijin. Pe lângă faptul că îi ajută pe ceilalți, bunicile descoperă adesea un nou sens al vieții, spune Dr. Rwafa-Madzvamutse.

Înapoi în Ambovombe, persoanele cu dizabilități se adună în fiecare sâmbătă într-un spațiu oferit de o organizație creștină. Se socializează și vizitează alți oameni cu dizabilități și singuri. Un ciclon din acest an a smuls acoperișul clădirii, care nu fusese reparat la momentul vizitei corespondentului. Expunerea la intemperii a redus ușor participarea, dar cei care vin vorbesc despre bucuria de a se conecta și de a ajuta pe alții. „Ne conectăm bine”, spune o femeie. „Și privim cu încredere spre viitor.”