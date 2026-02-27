Prima pagină » Social » Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare

Lucrările la Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, din Capitală, au ajuns în faza finală, anunță vineri primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță.
27 feb. 2026, 18:24, Social

Clădirea este situată pe Calea Șerban Vodă, din Sectorul 4, București.

Daniel Băluță a anunțat că în prezent se execută finisajele interioare, montarea instalațiilor de specialitate și alte lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a clădirii.

„Deja nu mai discutăm despre un șantier, ci despre un spital în toată regula!”, a transmis Băluță.

Potrivit acestuia, centrul va fi funcțional în a doua jumătate a acestui an și va intra în folosința Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Noua facilitate medicală are ca scop creșterea capacității de diagnostic și tratament pentru pacienții cu tuberculoză, aducând un standard modern în domeniul pneumologiei.

Unitatea medicală reprezintă o investiție cu o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, după cum anunța primarul Daniel Băluță în luna decembrie 2025.

Este finanțată din fonduri nerambursabile accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Construcția acesteia a început în urmă cu aproximativ un an.

