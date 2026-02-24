Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite

Daniel Băluță a afirmat că proiectul inițiat de PSD a fost blocat, deși a întrunit o majoritate.

„A fost o zi extrem de tristă, pentru că, în ciuda faptului că acest proiect a întrunit o majoritate, primarul general și aparatul de specialitate au făcut tot ceea ce le-a stat în putință să blocheze acest proiect. Pierderile, diferențele de temperatură în minus, nu se vor mai încasa pe spatele oamenilor. Asta este diferența și asta aduce nou acest proiect”.

Primarul susține că bucureștenii trebuie să plătească doar serviciile primite la parametrii contractuali.

„Avem nevoie să facem dreptate, avem nevoie să plătim doar pentru ceea ce primim. Noi plătim căldură și apă caldă ca să avem căldură și apă caldă, nu să avem apa amorțită și calorifere amorțite. Așa cum statul român știe să încaseze taxe, știe să încaseze impozite, trebuie să învețe să și livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali”.

„Consecințele sunt plătite de bucureșteni”

Băluță a arătat că responsabilitatea aparține atât distribuitorului, cât și producătorului agentului termic.

„Nu facem altceva decât să obligăm, și nu numai Termoenergetica, sunt două entități implicate aici, este vorba despre Elcen și Termoenergetica, pentru că de cele mai multe ori producătorul nu livrează apa la presiunea corectă, debitul corect și temperatura corectă. Consecințele sunt plătite, din păcate, de bucureșteni. La intrarea în fiecare bloc există contoare, iar în baza datelor pe care contoarele le înregistrează, oamenii trebuie să plătească doar în momentul în care temperatura, presiunea și debitul au valorile din contract”.

Edilul califică demersul drept „o schimbare fundamentală a unui sistem anchilozat”, despre care spune că „s-a obișnuit să îl exploateze, să îl jefuiască pe cetățeni, pur și simplu”.

În opinia sa, inițiativa pune presiune atât pe Primăria Municipiului București, cât și pe Guvernul României și pe Ministerul Energiei.

Fuziunea Elcen și Termoenergetica, „obiectivul final”

„Această inițiativă are rolul de a pune presiune pe două instituții și nu vorbim doar de Primăria Municipiului București, ci și de Guvernul României, mai exact de Ministerul Energiei, pe ceea ce înseamnă Termoenergetica. (…) Obiectivul final al acestui demers, acest tip de presiune, nu se poate solda decât cu fuziunea dintre Elcen și Termoenergetica. Ăsta este obiectivul final”.

„Rolul pe care îl am este acela de a rezolva problemele, de a mă gândi cum să fac să le rezolv. Eu cu asta mă ocup și dorința pe care o am este aceea ca acest nou mod de organizare să îl implementez”, a conchis Băluță.