Trafic deviat spre Vama Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, pe sensul de mers către Vama Giurgiu, circulația este afectată de lucrările de reparații efectuate la Podul Prieteniei.

Potrivit Centrului Infotrafic, restricțiile sunt impuse și în contextul volumului mare de autocamioane care staționează în zona punctului de trecere a frontierei.

Astfel, traficul rutier pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată sub 7,5 tone este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94, pentru a evita blocajele din apropierea vămii.